Wells Fargo batte le stime, utili a 5,36 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025

Wells Fargo batte le stime con 5,36 miliardi di dollari di utili nel quarto trimestre 2025. La banca di credito con sede a San Francisco dichiara nel periodo in esame utili pari a 1,62 dollari per azione, che rettificati per i costi non ricorrenti sono stati pari a 1,76 dollari per azione.
I risultati hanno superato le aspettative di Wall street; la stima media di 10 analisti intervistati da Zacks investment research era di un utile di 1,66 dollari per azione.
Il più grande istituto di credito ipotecario degli Stati Uniti registra un fatturato di 31,56 miliardi di dollari. Fatturato che, al netto degli interessi passivi, è stato di 21,29 miliardi di dollari, inferiore alle previsioni di Wall street. Sempre gli analisi intervistati da Zacks si aspettavano 21,6 miliardi di dollari.
Per l’anno scorso la società registra un utile di 21,34 miliardi di dollari, pari a 6,26 dollari per azione.
Il fatturato è stato pari a 83,7 miliardi di dollari.