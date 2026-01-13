Tim accoglie in Italia Hbo max, accordo con Warner bros discovery

Tim accoglie in Italia Hbo max con un accordo con Warner bros discovery.

Tim e Warner bros discovery annunciano quindi una nuova partnership strategica per il debutto di Hbo max in Italia. Grazie a questo accordo pluriennale, l’App Hbo max arriva su TimVision, offrendo agli abbonati “un accesso privilegiato ai contenuti della piattaforma“.

Questo nuovo accordo consente la distribuzione di Hbo max in abbinamento con le offerte TimVision, mettendo “a disposizione dei clienti esclusive combinazioni di contenuti che soddisfano sempre di più le esigenze di intrattenimento quotidiano, a partire da 7 euro al mese con l’intero catalogo Hbo max, TimVision play, Netflix e Infinity plus“.

L’accordo prevede anche il rinnovo dei contenuti di discovery+ con i sei canali dell’offerta Eurosport insieme a Cnn international, già inclusi nell’abbonamento TimVision play che si arricchirà ulteriormente con una selezione di film come per esempio Dune, Aquaman e Joker e serie tv Hbo come The Undoing, Omicidio a Easttown e Sharp Objects.

La collaborazione rafforza la strategia di espansione globale di Hbo max e quella di TimVision che consolida il suo ruolo di primo aggregatore in Italia di tutte le più grandi piattaforme globali dello streaming insieme a TimVision play, il rinnovato catalogo di film, serie tv e sport di Tim.

“Il lancio di Hbo max in Italia rappresenta un elemento di per sé dirompente per il mercato italiano in quanto in un unico servizio gli abbonati potranno trovare il meglio della produzione internazionale e locale del gruppo Warner bros discovery – afferma Alessandro Araimo, amministratore delegato Warner bros. discovery Sud Europa – film, serie tv e sport. Avere accanto un partner come Tim costituisce un elemento chiave per garantire anche a chi è già abbonato a TimVision un accesso semplice e immediato a una varietà di contenuti senza precedenti. Siamo davvero lieti che il debutto di Hbo max in Italia ci abbia permesso di estendere e rafforzare la relazione con un partner che riteniamo strategico per consolidare il nostro posizionamento nel mercato italiano”.

“Dalla prima chiamata del mattino alla serie tv della sera, dalla bolletta alla protezione della famiglia, fino ai progetti futuri – commenta Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim – stiamo costruendo un mondo Tim come una cassetta degli attrezzi sempre più ricca: strumenti semplici e concreti che le persone possono usare quando servono, nella vita di tutti i giorni. Non aggiungiamo opportunità per moltiplicare l’offerta, ma per dare alle persone più possibilità reali. Questo è il mondo Tim che stiamo costruendo e la nuova intesa con Warner bros discovery rafforza ulteriormente il posizionamento di TimVision come principale hub dello streaming video sul mercato italiano”.

Hbo max, il servizio streaming globale di Warner bros discovery, è già disponibile in oltre 100 Paesi e presenta un’offerta che garantisce l’accesso ai contenuti di Hbo, Warner bros pictures, Warner bros, Television, Dc universe, Max originals ed Eurosport.

Straordinaria l’offerta di novità già al debutto, a partire dal grande successo di A battle after another del regista Paul Thomas Anderson e con protagonista Leonardo Di Caprio. Tra i titoli più attesi a livello globale, la serie Hbo original A Knight of the Seven Kingdoms (disponibile dal 19 gennaio), la seconda stagione di The Pitt, il medical drama Max original trionfatore agli Emmy awards. Arriva per la prima volta in Italia anche la serie Hbo original industry, ambientato nel mondo della finanza. Hbo max è ovviamente anche la casa di tutti i successi storici firmati Hbo: The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, House of the Dragon, per citarne alcune così come le serie iconiche Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Sex and the City, The Soprano. Gli amanti del cinema potranno godersi grandi successi recenti, tra cui Sinners, candidato al Golden Globe, Superman della Dc e, presto, Weapons e The Conjuring: Il rito finale. Ma anche ovviamente tutta la saga di Harry Potter, i film di The Batman e i due capitoli di Dune.

Il lancio di Hbo max in Italia porterà con sé un ricco ventaglio di contenuti Hbo originals italiani, a partire da Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, la serie sul caso di Melania Rea, con Maria Esposito, che ripercorre lo sconvolgente femminicidio del 2011. All’orizzonte si profilano anche avvincenti docuserie. Tra queste, Gina Lollobrigida: Diva Contesa, il resoconto della battaglia per l’eredità di un’icona del cinema e di un intenso melodramma familiare. E Saman, la straziante lotta per la libertà di una giovane donna pachistana assassinata dal suo stesso clan familiare per aver rifiutato un matrimonio combinato.