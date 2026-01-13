Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 13 gennaio 2026

Ultima ora

L’Istat vede un rallentamento dell’economia mondiale per il 2026

L’Istat vede un rallentamento dell’economia mondiale per il 2026
Tommaso Tetro
Tommaso Tetro

Nonostante l’attenuazione delle tensioni commerciali e il taglio dei tassi d’interesse negli ultimi mesi del 2025, l’inizio dell’anno è stato segnato da nuovi focolai di instabilità a livello internazionale.

L’Istat vede un rallentamento dell’economia mondiale per il 2026.

“Negli ultimi mesi del 2025, l’attenuazione delle tensioni commerciali e il taglio dei tassi d’interesse – afferma l’Istat nella nota dedicata all’andamento dell’economia italiana novembre-dicembre 2025 – hanno ridotto l’incertezza e favorito la liquidità, contenendo in parte le pressioni al ribasso sulla crescita dell’economia mondiale. L’inizio del 2026 è stato segnato da nuovi focolai di instabilità che supportano le previsioni di un rallentamento dell’attività economica a livello internazionale per l’anno in corso“.

Crescita debole per l’Italia nel terzo trimestre 2025

In Italia, dove nel terzo trimestre 2025 si registra un contenuto incremento congiunturale del Pil (+0,1%), i dati ad alta frequenza più recenti segnalano un indebolimento generalizzato dell’economia a ottobre, dopo la ripresa nel mese precedente. Si evidenzia “un quadro di crescita debole rispetto alla media dell’area euro, con andamenti differenziati tra i diversi settori”.

Per l’export +0,3% ad agosto-ottobre 2025

La dinamica congiunturale degli scambi commerciali tra agosto-ottobre è risultata nel complesso modesta (+0,3% e +0,2% rispettivamente per l’export e l’import). Nei primi dieci mesi dell’anno si registra un incremento tendenziale del 3,4% per le esportazioni e del 3,7% per importazioni nazionali, con andamenti differenziati a livello settoriale.

Lavoro, aumentano gli occupati tra settembre e novembre

A novembre l’occupazione diminuisce rispetto a ottobre ma cresce in termini tendenziali. Il calo congiunturale coinvolge le sole donne e tutte le classi d’età, a eccezione delle 25-34enni. Tra settembre e novembre si rileva, in media, un contenuto incremento congiunturale dell’occupazione (+0,3% per un totale di +66mila occupati) mentre calano le persone in cerca di lavoro.

Inflazione, +1,7% nel 2025

A dicembre la crescita tendenziale dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo è stata pari all’1,2%. Ancora nettamente inferiore alla media dell’area euro (+2%). Sulla base dei dati provvisori, l’inflazione nel 2025 è stata pari all’1,7% in Italia e al 2,1% nell’area euro.

© Riproduzione Riservata