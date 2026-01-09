Usa, disoccupazione in calo al 4,4%

In Usa la disoccupazione è in calo al 4,4% a dicembre 2025. Lo riporta l’ufficio statistico del lavoro Usa.

A dicembre scorso l’occupazione totale nel settore non agricolo degli Stati Uniti è aumentata di 50mila unità, mentre il tasso di disoccupazione è calato lievemente al 4,4%.

L’occupazione ha continuato a crescere nei settori della ristorazione, della sanità e dell’assistenza sociale. Il commercio al dettaglio ha registrato una perdita di posti di lavoro.

L’occupazione è aumentata di 584mila unità nel 2025 (con un incremento medio mensile di 49mila unità), meno rispetto all’aumento di 2 milioni registrato nel 2024 (con un incremento medio mensile di 168mila unità). L’occupazione nei servizi di ristorazione e nei locali dove si servono bevande ha continuato a crescere a dicembre (+27mila). I servizi di ristorazione e i locali dove si servono bevande hanno creato in media 12mila posti di lavoro al mese nel 2025, un dato simile all’aumento medio di 11mila posti di lavoro al mese registrato nel 2024.

L’occupazione nel settore sanitario ha continuato la sua tendenza al rialzo a dicembre (+21mila), con un aumento di 16mila posti di lavoro negli ospedali. L’occupazione nel settore sanitario è aumentata in media di 34mila posti al mese nel 2025, meno dell’aumento medio mensile di 56mila nel 2024.

A dicembre, l’occupazione nell’assistenza sociale ha continuato a crescere (+17mila), soprattutto nei servizi individuali e familiari (+13mila). Il commercio al dettaglio ha perso 25mila posti di lavoro a dicembre. Nel corso del mese, l’occupazione è diminuita nei club di magazzini, nei supercentri e in altri rivenditori di merci generiche (-19mila) e nei rivenditori di alimenti e bevande (-9mila). I rivenditori di elettronica ed elettrodomestici hanno creato 5mila posti di lavoro. L’occupazione nel commercio al dettaglio ha registrato variazioni minime sia nel 2024 che nel 2025. L’occupazione nel governo federale è rimasta pressoché invariata a dicembre (+2mila). Dopo aver raggiunto il picco a gennaio, l’occupazione nel governo federale è diminuita di 277mila unità, pari al 9,2%.