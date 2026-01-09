Massimo Colella nuovo amministratore delegato di ‘InPoste.it’ spa

Massimo Colella è nuovo amministratore delegato di ‘InPoste.it’ spa. Lo comunica il consiglio di amministrazione di ‘InPoste.it’, operatore leader e primo soggetto qualificato da Agid per i Servizi elettronici di recapito certificato.

La nomina di Colella, 52 anni, romano, rappresenta “una scelta strategica nel segno della continuità operativa e del rafforzamento tecnologico“. Con un’esperienza ultra-decennale ai vertici del reparto It e sviluppo di tNotice, Colella ha guidato l’evoluzione tecnica del servizio, consolidandone l’affidabilità nel settore regolamentato dei servizi fiduciari.

Insieme alla nomina del nuovo amministratore delegato, il consiglio di amministrazione vede l’ingresso di Cristiano Guglielmi, già Product manager di tNotice, che porterà la sua profonda conoscenza del prodotto e delle dinamiche di mercato all’interno dell’organo direttivo.

“Assumere la guida di inPoste.it in un momento così cruciale per la digitalizzazione europea è un onore e una sfida che accolgo con grande entusiasmo – dichiara Colella – il nostro obiettivo è chiaro: consolidare il posizionamento di tNotice come standard di riferimento in Italia e proiettare il nostro know-how unico oltre i confini nazionali, rispondendo alle sfide della transizione digitale europea con soluzioni sicure e certificate”.

Con questo nuovo assetto amministrativo, inPoste.it punta a un deciso consolidamento dell’offerta sul mercato interno e, contemporaneamente, apre la strada a una fase di espansione internazionale. L’azienda detiene oggi un vantaggio competitivo e tecnologico unico in tutta Europa nel campo dei Serc e Sercq, posizionandosi come partner strategico per imprese e pubblica amministrazione.