Commercio, aumentano le vendite dello 0,5% a novembre 2025

I dati forniti dall’Istat parlano di una crescita sia in valore sia in volume, per i beni alimentari e per quelli non alimentari.

Aumentano le vendite dello 0,5% a novembre 2025. I dati sul commercio li fornisce l’Istat.

A novembre le vendite al dettaglio registrano, rispetto al mese precedente, una crescita sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,5% e +0,6%). L’aumento riguarda tanto i beni alimentari (+0,5% sia in valore sia in volume) quanto quelli non alimentari (+0,7% sia in valore sia in volume).

Su base tendenziale, a novembre 2025, le vendite al dettaglio registrano una crescita dell’1,3% in valore e dello 0,5% in volume. Le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+1,3%) e calano in volume (-0,5%) mentre quelle dei beni non alimentari aumentano sia in valore (+1,4%) sia in volume (+1,1%).

Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali prevalentemente positive tra i vari gruppi di prodotti. L’aumento maggiore riguarda i prodotti di profumeria, cura della persona (+5,9%), mentre il calo più consistente si osserva per gli altri prodotti (-0,4%). Rispetto a novembre 2024, il valore delle vendite al dettaglio è in aumento per la grande distribuzione (+2,1%) e il commercio elettronico (+8,3%), mentre registra una flessione per le imprese operanti su piccole superfici (-0,5%) e le vendite al di fuori dei negozi (-1,9%).

Nel trimestre settembre-novembre 2025, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio registrano un incremento in valore (+0,1%) e una diminuzione in volume (-0,1%). Le vendite dei beni alimentari vedono un lieve aumento in valore (+0,1%) e un calo in volume (-0,2%), mentre quelle dei beni non alimentari sono in aumento sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,2% e +0,1%).

“A novembre 2025 si rileva una crescita congiunturale delle vendite al dettaglio in valore e in volume. L’aumento riguarda sia i prodotti alimentari sia quelli non alimentari – osserva l’Istat – nel trimestre settembre-novembre, rispetto a quello precedente, le vendite risultano sostanzialmente stazionarie, con una lieve crescita in valore e un leggero calo in volume. Su base annua, a novembre, le vendite aumentano in valore per entrambi i settori merceologici mentre in volume cresce solo il comparto non alimentare. Rispetto allo scorso anno, il valore delle vendite è in crescita esclusivamente per la grande distribuzione e il commercio online; quest’ultimo, in particolare, vede l’aumento più significativo da marzo 2023“.

Da gennaio a novembre 2025 le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,8% in valore rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre sono calate dello 0,6% in volume. Il maggiore contributo arriva dal commercio elettronico (+2,9%) e dalla grande distribuzione (+2,1%), mentre soffrono gli esercizi su piccoli superfici (-0,6%). Per tipologia di esercizio nella grande distribuzione l’Istat rileva che l’aumento maggiore lo registrano i discount (+3,3%), seguiti dagli ipermercati (+2,7%) e dai supermercati (+2,3%).