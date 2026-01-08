Lotterie, Italia seconda al mondo per vincite milionarie

Inghilterra, Italia e Stati Uniti: questo il podio delle Lotterie classiche che, in questo inizio di 2026, hanno “creato” più neo milionari. L’Inghilterra – segnala Agimeg – occupa il primo posto con 11 vincite da 1 milione di sterline (al cambio attuale ogni vincita equivale a oltre 1,1 milioni di euro). La Uk Millionaire Maker ha creato gli 11 milionari britannici. Si tratta di un concorso collegato all’Euromillions. Tutti i giocatori della versione britannica dell’EuroMillions partecipano automaticamente anche all’estrazione Uk Millionaire Maker, che garantisce vincite per un valore di un milione di sterline ad ogni estrazione. Il numero delle vincite in palio varia a seconda del numero dei biglietti venduti. Al secondo posto si piazza l’Italia. Cinque vincite milionarie – sottolinea Agimeg – sono arrivate dall’ultima edizione della Lotteria Italia. Ricordiamo che i premi sono stati vinti a Roma (5 milioni di euro, Campino 2,5 milioni, Quattro Castella (Reggio Emilia) 2 milioni, Jerzu (Nuomo) 1,5 milioni, Albano Laziale (Roma) 1 milione di euro).

Usa al terzo posto per nuovi milionari

Il MillionDay ha creato invece gli altri due vincitori milionari. Le due vincite sono finite entrambe in Lombardia e precisamente a Seriate, in provincia di Bergamo, e a Limbiate, in provincia di Monza Brianza. In totale sono quindi 7 i neo milionari italiani di questo inizio anno.

Terza posizione per gli Stati Uniti, dove 4 nuovi milionari hanno festeggiato il nuovo anno grazie alle Lotterie. Due sono arrivati grazie alla Lotteria Mega Millions. Le due vincite hanno fruttato premi, rispettivamente, da 3 e 4 milioni di dollari. Altri due milionari sono arrivati grazie al Powerball. In questo caso entrambe le vincite sono state da 2 milioni di dollari. Anche Canada e Australia hanno registrato vincite importanti, con i concorsi Encore Lotto 6/49 e Saturday Lotto Megadraw. Ma si tratta di tutte vincite, anche se di poco, inferiori al milione di euro al cambio attuale.