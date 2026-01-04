Petrolio, Opec+ mantiene produzione stabile

Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman, si sono riuniti virtualmente per esaminare le condizioni e le prospettive del mercato globale

L’Opec+ ha deciso di proseguire la pausa nell’incremento di produzione del Petrolio fino a marzo, confermando la decisione del 2 novembre scorso. E’ quanto si legge in una nota dell’organizzazione diffusa dopo la riunione odierna.

Opec+ monitora condizioni mercato, impegno per stabilità

Gli otto paesi dell’Opec+ “hanno ribadito che i 1,65 milioni di barili al giorno potranno essere reintrodotti in parte o interamente, a seconda dell’evoluzione delle condizioni di mercato e in modo graduale. I paesi continueranno a monitorare e valutare attentamente le condizioni di mercato e, nel loro costante impegno a sostegno della stabilità del mercato, hanno ribadito l’importanza di adottare un approccio cauto e di mantenere la piena flessibilità per continuare a sospendere o invertire gli ulteriori adeguamenti volontari della produzione, compresi gli adeguamenti volontari precedentemente attuati di 2,2 milioni di barili al giorno annunciati nel novembre 2023″. E’ quanto si legge in una nota.

I paesi Opec+ "hanno ribadito il loro impegno collettivo a raggiungere la piena conformità con la Dichiarazione di cooperazione, compresi gli ulteriori adeguamenti volontari della produzione che saranno monitorati dal Comitato ministeriale congiunto di monitoraggio (JMMC). Hanno inoltre confermato la loro intenzione di compensare integralmente qualsiasi volume di sovrapproduzione a partire dal gennaio 2024. Gli otto paesi OPEC+ terranno riunioni mensili per esaminare le condizioni di mercato, la conformità e la compensazione". La prossima riunione sarà il 1 febbraio.