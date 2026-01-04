Auto, l’analisi di Motus-e: l’elettrico chiude il 2025 a +46%

L’elettrico chiude il 2025 a +46%. E’ il dato principale dell’analisi messa a punto da Motus-e.

Motus-e è l’associazione in Italia costituita da operatori industriali, filiera automotive, mondo accademico – viene spiegato – ”per fare sistema e accelerare il cambiamento verso la mobilità elettrica”.

Segno positivo nel 2025 per il mercato italiano delle auto elettriche. Nell’anno appena concluso sono state immatricolate 94.230 vetture full electric, su del 46,1% rispetto al 2024, con una quota di mercato pari al 6,2% (era il 4% nel 2024). Al 31 dicembre 2025, il parco circolante italiano conta 365.091 auto elettriche.

Complessivamente, tenendo conto di tutte le alimentazioni, nel 2025 il mercato auto italiano segna una flessione del 2,1% a 1.530.964 unità immatricolate, nonostante il +2,1% di dicembre a 108.360 unità. Nell’ultimo mese dell’anno, spinte dalle consegne degli ordini effettuati con gli incentivi lanciati a ottobre, le registrazioni di auto elettriche sono state 12.015, in aumento del 107,2% rispetto a dicembre 2024. La quota di mercato ha toccato nel mese l’11,1% (dal 5,5% di share di dicembre 2024).

Sul piano europeo, gli ultimi dati disponibili – riferiti al periodo gennaio-novembre 2025 – indicano che la quota di mercato delle auto elettriche ha raggiunto il 19,6% in Francia (in crescita di 2,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2024), il 18,8% in Germania (+5,4 punti rispetto al 2024), l’8,8% in Spagna (+3,4 punti sul 2024) e il 22,8% nel Regno Unito (+4,1 punti sul 2024).

“I numeri del 2025 vanno letti con attenzione, per pianificare le strategie da mettere in campo nell’immediato futuro – osserva il presidente di Motus-e, Fabio Pressi – la combinazione degli incentivi nell’ultima parte dell’anno e della crescente disponibilità di modelli elettrici mass market ha messo in luce un evidente interesse degli italiani per questa tecnologia, che può essere valorizzato per colmare il preoccupante ritardo rispetto agli altri Paesi europei”.

”Tuttavia – aggiunge Pressi – l’effetto della corsa al bonus Isee si esaurirà in pochi mesi ed è essenziale pianificare le prossime mosse, per dare finalmente al mercato la continuità e la prevedibilità di cui hanno bisogno sia i consumatori che l’industria. Una leva decisiva in questo senso può essere rappresentata dalle flotte aziendali. Si tratta di un canale indispensabile, in grado di orientare con solidità il mercato e di andare incontro anche alle esigenze dei tanti che si rivolgono all’usato. Alla luce di ciò, e in considerazione del recente aggiornamento del fleet mandate europeo, riteniamo non più procrastinabile una profonda revisione della fiscalità sulle flotte aziendali, il cui impianto è sostanzialmente fermo agli anni ’90”.

Degno di nota anche il progresso registrato nel 2025 dalle immatricolazioni dei veicoli commerciali leggeri elettrici (N1), che pur in assenza di incentivi sono cresciute del 118% a 8.234 unità, con una quota di mercato più che raddoppiata rispetto all’anno precedente (dal 2 al 4,6%). Passo avanti anche per i pesanti elettrici (N2+N3), con registrazioni avanti del 185,6% rispetto al 2024 a 594 unità e market share al 2,2% (dallo 0,7% del 2024).