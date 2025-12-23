Editoria, Gedi: accordo preliminare per vendita ‘La Sentinella del Canavese’

Il Gruppo Gedi, in una nota, comunica di aver sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della testata ‘La Sentinella del Canavese’ (e delle relative attività digitali) alla Società Ledi s.r.l.. Quest’ultima, sottolinea la nota, è una società – detenuta al 100% dalla “Fondazione Carella Donata” – che svolge l’attività editoriale attraverso la pubblicazione della testata quotidiana ‘L’Edicola’. Il perfezionamento della cessione è previsto entro il mese di gennaio con efficacia dal primo febbraio 2026, specifica la nota, aggiungendo infine che la cessione è subordinata all’espletamento delle usuali procedure sindacali nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo.