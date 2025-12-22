Italia-Brasile, ambasciatore Cortese: “Grandi opportunità dall’accordo Ue-Mercosur”

“Grandi opportunità dall’accordo Ue-Mercosur“. E’ questo il pensiero dell’ambasciatore d’Italia a Brasilia, Alessandro Cortese, espresso a Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica.

In merito alle relazioni economiche Italia-Brasile, con l’accordo Ue-Mercosur (al momento rinviato) – spiega Cortese – “per le nostre aziende si apriranno nuove opportunità nel comparto industriale, incentivando l’interesse delle imprese italiane verso il mercato brasiliano, e in molti settori del nostro comparto agricolo quali, per esempio, pasta, olio d´oliva, vino, formaggi”.

In vista dell’accordo – continua Cortese – “auspichiamo una presenza sempre più intensa e strutturata delle associazioni imprenditoriali italiane, anche attraverso l’apertura in ambasciata di un’antenna di Confindustria (unitamente a quelle della Camera di Commercio italiana di San Paolo e di Enit). In tale contesto, prevediamo di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in settori tecnologicamente all’avanguardia, non solo nelle aree con una presenza storica di imprese italiane, ma anche in aree geografiche a forte crescita che presentano prospettive interessanti, come il nord-est e il centro-ovest del Brasile“.

“Le istituzioni dei nostri due Paesi hanno un ruolo essenziale nel sostenere un clima economico favorevole per il sistema imprenditoriale, con l´intensificazione dei contatti politici al massimo livello (che rafforzano certamente la vicinanza dei nostri due Paesi e che sono stati frequentissimi, specie negli ultimi due anni) ma anche attraverso iniziative ad hoc – conclude Cortese – penso, per esempio, alla missione che il ministro Antonio Tajani ha effettuato nell’ottobre 2024 a San Paolo in occasione del primo business forum Italia-Brasile, che ha visto la presenza, oltre alle autorità brasiliane, di centinaia di top manager e imprenditori dei due Paesi”.