Manovra 2026, nuovo maxi emendamento del governo: Zes, credito imposta e casa, cambia norma Tfr – La diretta

Arriva in commissione Bilancio del Senato il nuovo maxiemendamento alla Manovra 2026 annunciato ieri dal governo: vengono confermate le risorse per le imprese, con il rifinanziamento della Zes e del credito d’imposta; per le coperture l’intervento sull’acconto dell’85% del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti. In commissione questa mattina è presente anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Sul piano delle infrastrutture, sono previsti 100 milioni per due anni per il Piano Casa, i fondi per il caro-materiali e lo slittamento al 2033 di alcuni fondi per il Ponte sullo Stretto. Entrano nel testo anche le norme sulla previdenza complementare, in forse fino a ieri sera, anche se in una formulazione differente rispetto alla versione del maxiemendamento di martedì: prevista l’estensione della platea di aziende che sono tenute al versamento Inps delle somme per il Tfr dei lavoratori, mirando ad includere tra i soggetti tenuti al versamento del contributo con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026 anche i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti (attualmente sono esclusi dall’obbligo), di fatto ampliando la platea di potenziali lavoratori che possono aderirvi. In via transitoria per il biennio 2026-2027 tale inclusione è limitata ai datori di lavoro con un numero di dipendenti non inferiore a 60. Dal 2032 è invece prevista l’estensione dell’obbligo del versamento per le aziende con un numero di dipendenti non inferiore a 40. Confermato il silenzio-assenso, a decorrere dal 1° luglio 2026, di 60 giorni per l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neo assunti. Entra nel provvedimento anche una misura sul tetto di spesa farmaceutica.