Bonus mamme 2025, Inps: “Oltre 580mila pagamenti già disposti per circa 242 milioni”

L’Inps completa oggi 19 dicembre il pagamento di oltre 580mila Bonus Mamme, per un importo complessivo pari a circa 242 milioni di euro, a sostegno delle lavoratrici madri con due o più figli.

La misura, prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è stata disciplinata dalla circolare Inps n. 139 del 28 ottobre 2025 e rappresenta un intervento strutturale di integrazione al reddito a favore dell’occupazione femminile.

A fronte di circa 675.000 domande pervenute, l’Istituto ha già disposto 580.238 pagamenti, confermando un’elevata capacità di risposta e una significativa riduzione dei tempi di lavorazione. Per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2025, sarà possibile presentare domanda fino al 31 gennaio 2026. I relativi pagamenti saranno effettuati entro il mese di febbraio 2026. “Questa prestazione – dichiara il presidente dell’Inps, Gabriele Fava – si inserisce nel più ampio piano di sostegno alle famiglie promosso dal Governo e conferma l’attenzione concreta verso le donne che lavorano. La completa digitalizzazione della procedura ci ha consentito di semplificare l’accesso alla misura, ridurre significativamente i tempi e garantire risposte rapide e affidabili. È un esempio concreto di come l’innovazione amministrativa possa tradursi in servizi più efficaci per i cittadini”.