Musk, Forbes: “Suo patrimonio supera i 600 miliardi di dollari”

Il patron di Tesla e SpaceX è il primo nella storia a superare questo traguardo

Elon Musk è diventato il primo uomo al mondo con un patrimonio stimato di oltre 600 miliardi di dollari. Lo riporta Forbes, secondo cui Musk ha appena raggiunto questo traguardo grazie alla valutazione in forte aumento dell’azienda aerospaziale SpaceX.

L’azienda è infatti attualmente valutata 800 miliardi di dollari, in aumento rispetto al dato di 400 miliardi dello scorso agosto, con la ricchezza di Musk (che possiede il 42% di SpaceX) aumentata di conseguenza di 168 miliardi di dollari, per un totale di 677 miliardi contando anche gli altri asset posseduti da Musk, in primis le quote in Tesla.

L’obiettivo 1.000 miliardi

Sul fronte Tesla, sottolinea Forbes, a novembre gli azionisti hanno approvato un pacchetto retributivo da record che potrebbe garantire a Musk fino a 1.000 miliardi di dollari in azioni aggiuntive (al lordo delle imposte e dei costi necessari per sbloccare le azioni vincolate), qualora Tesla raggiungesse obiettivi di performance definiti ‘Mars shot’, come l’aumento della capitalizzazione di mercato di oltre otto volte nei prossimi dieci anni.

E poi c’è l’intelligenza artificiale: xAI Holdings di Musk, secondo diverse fonti, sarebbe in trattative per raccogliere nuovi finanziamenti a una valutazione di 230 miliardi di dollari. Sarebbe più del doppio della valutazione di 113 miliardi dichiarata da Musk quando ha fondato la società a marzo, unendo la sua startup di intelligenza artificiale xAI con la piattaforma di social media X. Forbes stima che Musk possieda una quota del 53% di xAI Holdings, per un valore di 60 miliardi di dollari.