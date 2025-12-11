Poste Italiane acquista la quota di Vivendi in Tim e sale al 27,32%

Poste Italiane sale al 27,32% di Tim con l’acquisto del 2,51% ancora in mano a Vivendi, ex azionista di maggioranza della Telco. Lo rende noto Poste in un comunicato in cui spiega che come deliberato oggi dal Cda è stata formalizzata l’acquisizione della partecipazione residuale detenuta da Vivendi in Tim costituita da 384.099.915 azioni ordinarie, corrispondenti al 2,51% del totale delle azioni ordinarie e al 1,80% del capitale sociale di Tim.

Il corrispettivo per l’acquisto è pari al prezzo di chiusura delle azioni del 10 dicembre 2025, complessivamente pari a euro 187 milioni di euro, e sarà finanziato mediante cassa disponibile. Al termine dell’acquisizione, Poste Italiane – già azionista con il 24,81% delle azioni ordinarie – avrà dunque una partecipazione complessivamente pari al 27,32% delle azioni ordinarie Tim, corrispondente al 19,61% del capitale sociale, con il conseguente superamento dell’attuale soglia rilevante ai fini della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, sottolinea la nota.

“A tale riguardo, Poste Italiane dichiara l’intenzione di avvalersi dell’esenzione di cui all’articolo 106, comma 5, del D.lgs. 58/1998 e all’articolo 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Consob n. 11971/1999. Pertanto – in vigenza dell’attuale quadro normativo – Poste Italiane si impegna a cedere a parti non correlate le azioni ordinarie detenute in eccedenza rispetto alla predetta soglia rilevante, entro 12 mesi dal perfezionamento dell’acquisto, astenendosi, nel mentre, dall’esercizio dei diritti di voto relativi a tali azioni”, sottolinea la nota.”Con questa operazione, Poste Italiane rafforza l’investimento di natura strategica realizzato in Tim, confermando il proprio obiettivo di svolgere il ruolo di azionista industriale di lungo periodo, attraverso la realizzazione di sinergie e la creazione di valore per tutti gli stakeholder”, termina la nota.