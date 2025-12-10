Bonus luce, 55 euro per le bollette delle famiglie

In arrivo il bonus luce, con 55 euro per le bollette delle famiglie. Si tratta di una nuova misura prevista dall’ultima versione del decreto Energia.

Il provvedimento prevede per il 2026 il riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 55 euro sulla materia prima energia per le forniture di elettricità. Sono interessati dall’intervento i clienti domestici residenti con valori dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) fino a 15mila euro e le famiglie residenti con almeno quattro figli a carico e Isee inferiore a 20mila euro.

La platea dei beneficiari – secondo la stima della relazione tecnica – è pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari. Il costo della misura conseguentemente ammonta quindi a circa 250 milioni di euro per il 2026. Il contributo straordinario si somma al contributo ordinario già destinato alle famiglie con Isee non superiore a 9.530 euro, e a famiglie numerose con almeno quattro figli e Isee non superiore a 20mila euro.

“Il bonus luce da 55 euro per le bollette destinato alle famiglie vulnerabili – afferma il Codacons – è una misura che non risolve il problema del caro-bollette in Italia”. Per il Codacons è “giusto aiutare le famiglie più fragili ma la strada dei bonus non può essere l’unica percorribile per abbattere la spesa energetica degli italiani. Per gli utenti vulnerabili nell’ultimo trimestre del 2025 le tariffe della luce risultano ancora superiori dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, e addirittura rispetto alla fine del 2020 oggi la bolletta della luce sul mercato regolato da Arera è più alta del 49,7%”. Numeri che dimostrano “l’esigenza di interventi strutturali per superare la strada dei bonus e ottenere una riduzione della spesa energetica che valga per tutte le famiglie e per le imprese, considerato che i prezzi dell’energia risultano ancora oggi sensibilmente più elevati rispetto al periodo pre-crisi”.