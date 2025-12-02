Occupazione in crescita, al 62,7% a ottobre 2025

L’occupazione è in crescita, con il tasso che sale al 62,7%. Questo l’aggiornamento dell’Istat nell’analisi ‘Occupati e disoccupati’ relativo a ottobre 2025.

Calo dei disoccupati

Su base mensile la crescita degli occupati si associa al calo dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi. L’Istat mette in evidenza come l’aumento degli occupati, pari al +0,3% e più 75mila unità, coinvolga gli uomini, le donne, i dipendenti, gli autonomi e tutte le classi d’età a eccezione dei 25-34enni che risultano in diminuzione. Il tasso di occupazione sale di conseguenza al 62,7% (+0,1 punti) mentre il numero complessivo di occupati è pari a 24 milioni e 208mila. A ottobre 2025 l’Istat registra un calo del tasso disoccupazione che scende al 6% (-0,2 punti) mentre quello giovanile scende al 19,8% (-1,9 punti).

Meno persone cercano lavoro

Confrontando il trimestre agosto-ottobre 2025 con quello precedente (maggio-luglio) – rileva l’Istat – si registra una sostanziale stabilità nel numero di occupati. Rispetto al trimestre precedente, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-4,4%, pari a -71mila unità) e aumentano gli inattivi di 15-64 anni (+0,5%, pari a +61mila unità). Il tasso di inattività è invariato al 33,2%.

Più 224mila occupati in un anno

A ottobre 2025, su base annua, il numero di occupati supera quello di ottobre 2024 dello 0,9% (+224mila unità); l’aumento riguarda gli uomini, le donne e chi ha almeno 50 anni, a fronte della diminuzione nelle altre classi d’età. Il tasso di occupazione, in un anno, sale di 0,4 punti percentuali. Rispetto a ottobre 2024, cala sia il numero di persone in cerca di lavoro (-2,2%, pari a -34mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,4%, pari a -171mila unità).

Disoccupazione al 6% in Ue

A ottobre 2025 – viene spiegato in questo caso dai nuovi dati pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea – il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell’area dell’euro si attesta al 6,4%, stabile rispetto a settembre 2025 e in aumento rispetto al 6,3% di ottobre 2024. Il tasso di disoccupazione nell’Ue è invece del 6%, anch’esso stabile rispetto a settembre 2025 e in aumento rispetto al 5,8% di ottobre 2024. In particolare sono 13,351 milioni i disoccupati nell’Ue di cui 11.033 milioni nell’area dell’euro.