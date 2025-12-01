Vela: inclusione al centro di Navicap Challenge, domina lo Yacht Club de Monaco

Il Navicap Challenge–Trophée Elena Sivoldaeva, organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con FxPro e North Sails, ha chiuso l’edizione 2025 con un messaggio chiaro: la vela inclusiva non solo cresce, ma sta definendo nuovi standard sportivi. Sessantacinque equipaggi provenienti da otto nazioni hanno affollato le acque del Principato, trasformando il campo Hansa 303 in uno degli scenari più combattuti della stagione.

Al centro di una flotta da record, due giovani velisti dello Yacht Club de Monaco, Victor Holst e Paul Pillon, hanno firmato una prestazione d’eccellenza aggiudicandosi la vittoria assoluta. La loro solidità nelle quattro prove – con due primi posti – li ha mantenuti costantemente davanti al gruppo. Il successo è stato rafforzato dall’altro equipaggio monegasco, formato da Arthur Piekarec e Cédrick Calabuig, la cui regolarità è valsa il secondo posto al termine di un serrato duello con il team francese tutto al femminile Martine / Ann Marteau, terzo classificato.

Il fascino particolare dell’evento risiede nel format, che mette il lavoro di squadra al centro. La diversità del campo – atleti con disabilità, velisti normodotati e equipaggi misti – obbliga i partecipanti a puntare su comunicazione e coordinazione tanto quanto sulla tecnica. “In questi tre giorni abbiamo visto equipaggi in doppio capaci di adattarsi, ascoltarsi e costruire un ritmo prova dopo prova. È esattamente ciò che vogliamo promuovere: una vela impegnativa, dove la tecnica pesa quanto il lavoro di squadra”, ha dichiarato il Direttore Generale e Segretario Generale dello YCM, Bernard d’Alessandri.

La sfida è partita subito ad alta intensità. La flotta Hansa 303 ha imposto il passo già nelle qualifiche Round Robin, dove tutti i gruppi si affrontano in acqua. Tra i protagonisti si è distinto il campione del mondo Hansa 303, Gauthier Bril, in coppia con Camille Massonnaud. “È la regata ideale per prepararsi ai prossimi appuntamenti, incluso il Mondiale di vela inclusiva in Oman. La vela ti permette di scoprirti e superare le tue apprensioni”, ha commentato Massonnaud. La loro presenza, insieme al livello sempre più alto della flotta, conferma il ruolo del Navicap Challenge come appuntamento irrinunciabile del calendario internazionale della vela inclusiva.

L’Hansa 303 incarna pienamente la filosofia dell’evento. Progettata per il doppio e accessibile a tutti — dagli atleti esperti ai principianti, fino agli equipaggi misti — richiede manovre precise e comunicazione impeccabile. Lo YCM ne possiede due grazie alla socia del Club Elena Sivoldaeva, sostenitrice del progetto. Quest’anno, la forte presenza di giovani della Sezione Sportiva YCM — tra cui Nicolas Rostagni, Gabriel Lanteri Gaglio, Arthur Piekarec, Armand Chevalier e Paul Papillon — ha ribadito l’impegno del Club nella formazione e nella trasmissione delle competenze.

La cerimonia di premiazione ha reso omaggio a velisti, volontari e organizzatori che hanno contribuito a fare del Navicap Challenge–Trophée Elena Sivoldaeva un appuntamento unificante per la comunità velica di Monaco.

Ora inizia il conto alla rovescia verso l’Act II della Monaco Sportsboat Winter Series, in vista del ritorno della flotta J/70 dal 4 al 7 dicembre 2025 e della Primo Cup–Trophée UBS in programma dal 5 all’8 marzo 2026. Dopo l’Act I, il socio YCM Giangiacomo Serena di Lapigio (G-Spot) guida la classifica provvisoria, preannunciando una stagione combattuta in cui ogni prova potrà risultare decisiva.