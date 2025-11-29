Manovra 2026, Giorgetti: “Soddisfatto per l’utile confronto con le parti sociali”

“Questa volta gli incontri che noi abbiamo fatto con le associazioni, con i sindacati, sono stati veramente utili. Perché in quegli incontri che noi abbiamo fatto, sono venuti dei suggerimenti, delle indicazioni, delle richieste, delle aspettative da parte dei sindacati, da parte delle associazioni datoriali, anche da Confindustria, anche dalla Cisl. E noi le abbiamo trasformate in proposte concrete, sulla base di queste indicazioni, nella misura in cui le abbiamo valutate, coerenti col nostro approccio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento all’assemblea di Noi Moderati. “Il confronto con le parti sociali da tanto da tante parti richiamato con questa manovra di bilancio – poi potete chiedere conferma a loro -, magari ha prodotto dei risultati seri e importanti, al di là della confusione del chiacchiericcio, delle anticipazioni di vario ordine e grado. Quindi il percorso di quest’anno, nel momento in cui stiamo tornando faticosamente alla normalità, ha permesso anche di avere questo tipo confronto e di questo credo che possiamo essere soddisfatti”, ha aggiunto.