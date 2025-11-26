Manovra, vertice a Palazzo Chigi: accordo su affitti e dividendi

Manovra a un punto di svolta. Dal vertice di Palazzo Chigi escono fuori alcune conferme di accordo su affitti e dividendi. Nel corso della riunione di maggioranza a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio è stata raggiunta un’intesa su alcune questioni ancora aperte. In particolare, si è trovato un accordo sugli affitti brevi, sull’ampliamento dell’esenzione Isee sulla prima casa, sull’articolo 18 riferito ai dividendi, è stata chiarita la possibilità di compensazione anche per i contributi previdenziali delle imprese, e si è discusso delle misure a favore delle forze dell’ordine.

All’incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, e i presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza del Senato.

Affitti, stop aumento aliquota da 21 a 26%

“Siamo tutti d’accordo” sulla necessità di cancellare l’aumento dal 21 al 26% dell’aliquota per chi affitta una sola casa, afferma Forza Italia. “Adesso bisogna sempre trovare le copertura, e questo è un lavoro che facciamo fare al Mef. Già oggi la seconda casa paga il 26%. Noi tuteliamo quello che affitta una prima casa, il caso tipico, come un’eredità. Vogliamo un non aumento, non una riduzione”. Andrà invece fissata l’asticella dell’attività di impresa: potrebbe essere messa tra la terza e la quinta casa? “Questo si vedrà, c’è chi diceva cinque (come è attualmente) chi tre”.

A caccia di un miliardo

“Si sta facendo una valutazione sulle coperture”. Secondo Fratelli d’Italia “serve un pochino di più” di un miliardo “per gli interventi che si vogliono fare a saldo zero complessivo. Per esempio, la questione degli affitti brevi, invece, si copre da sola per un meccanismo interno”.

Passi in avanti

“Affitti brevi, compensazione debiti-crediti, dividendi, iper-ammortamento”: dal vertice sono arrivate “alcune conferme su cui erano già uscite indiscrezioni nei giorni scorsi – riferisce la Lega – si tratta di alcuni interventi che il governo deve fare ma prima vuole anche discuterne con i diretti interessati. Si è fatto qualche passo in avanti indubbiamente, poi che sia definitivo questo secondo me è presto per capirlo, anche perché siamo a fine novembre e ci sono ancora alcuni aspetti che devono essere valutati con attenzione e approfonditi”. La tassa sulla rivalutazione dell’oro, è una di quelle tematiche da approfondire: “Questa è tra le questioni che vanno valutate. Oggi abbiamo fatto qualche passo avanti”.