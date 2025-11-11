Morto Alberto Bertone, il fondatore di Acqua Sant’Anna aveva 59 anni

È morto a 59 anni Alberto Bertone, fondatore di Acqua Sant’Anna. A comunicarlo è stato la società con una nota, dove si legge che Acqua Sant’Anna SpA, la famiglia Bertone e tutti i suoi dipendenti e collaboratori annunciano “con immenso dolore la scomparsa di Alberto Bertone, Presidente e Amministratore Delegato della Società, avvenuta nella giornata di oggi”, martedì 11 novembre.

La nota della società

“Fondatore dell’azienda nel 1996, Alberto Bertone, 59 anni, imprenditore visionario e coraggioso, ha saputo coniugare visione imprenditoriale, capacità d’innovazione e una profonda attenzione per le persone, diventando nel tempo un punto di riferimento non solo per il suo settore ma per l’intero tessuto economico e sociale del Paese“, si legge nella nota della società, che aggiunge che “sotto la sua guida, Acqua Sant’Anna è cresciuta fino a diventare l’azienda leader in Italia nelle acque minerali. Ma il suo lascito va oltre i risultati economici: la sua umanità, il rispetto per i collaboratori, la sensibilità verso il territorio e la costante volontà di migliorare, ne hanno fatto un esempio di leadership autentica e generosa“.

“Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, guidato da altruismo e senso del dovere che non saranno mai dimenticati. La Società si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un percorso umano e professionale“, conclude la nota.

Chi era Alberto Bertone

Nato a Moncalieri (Torino) il 16 agosto 1966 da una famiglia di industriali attivi nel settore dell’edilizia, Bertone iniziò la sua carriera lavorando con il padre nel settore immobiliare. Nel 1995 il padre individuò una sorgente di acqua minerale a Vinadio, a quasi 2.000 metri di quota nelle Alpi Marittime e, l’anno dopo, Bertone fondò Fonti di Vinadio Spa, società che produce l’Acqua Sant’Anna. La sua società rivoluzionò il settore delle acque minerali attraverso innovazioni tecnologiche come impianti completamente automatizzati e bottiglie quadrate ottimizzate per i trasporti su pallet. Sotto la sua guida, Acqua Sant’Anna è diventata un’azienda da un fatturato superiore ai 350 milioni di euro annui.

Bertone è stato anche membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT (2007-2013), consigliere del Fondo Omicron Plus di FIMIT (2009-2015) e membro del Comitato Direttivo del Fondo Orione della Fondazione CRT (2010-2014).