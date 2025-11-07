Poste Italiane al primo posto per la sostenibilità in Europa nelle assicurazioni

Poste Italiane è al primo posto per la sostenibilità in Europa nel settore assicurativo ed è seconda a livello mondiale del Corporate sustainability assessment (Csa) di Standard&Poor’s Global 2025.

Il gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante e dal direttore generale Giuseppe Lasco ha ottenuto un punteggio complessivo di 90/100, pari a quasi 3 volte la media del settore (36/100). Record nella dimensione ‘Sociale’ (99/100), dove Poste italiane ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto: “segno distintivo che esprime l’eccellenza delle politiche del Gruppo nella valorizzazione delle persone, nell’attrazione e nello sviluppo dei talenti, nella tutela dei diritti umani e nella salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro”.

Il riconoscimento di S&P Global premia, dunque, “l’impegno costante del Gruppo nel promuovere un modello di crescita sostenibile, inclusivo e orientato al benessere delle persone e delle comunità”.

“Il riconoscimento ottenuto riflette il solido percorso che Poste Italiane ha intrapreso – dichiara la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere – e ci spinge a rinnovare il nostro impegno per garantire un servizio distintivo verso tutte le comunità, le imprese e le istituzioni in ogni angolo del Paese”.

“Confermarsi ai vertici del Csa di Standard&Poor’S Global – commenta Del Fante – è motivo di orgoglio e aumenta in modo significativo la reputazione internazionale di Poste Italiane. Questo riconoscimento conferma l’efficacia delle nostre politiche di sostenibilità integrate nel Piano strategico ‘The connecting platform’”.

“La leadership europea e mondiale che ci viene riconosciuta da S&P Global – afferma Lasco – premia l’impegno quotidiano di tutte le persone di Poste Italiane ed è testimonianza concreta del prestigio del Gruppo e del suo contributo alla crescita e alla coesione sociale del Paese”.

Ai risultati conseguiti nel corso dell’anno si aggiungono i numerosi riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per l’eccellenza delle proprie performance di sostenibilità. Tra i principali: il conferimento del prestigioso ‘C Prime Status’ nell’Iss corporate rating, il mantenimento della valutazione ‘AA’ nel rating Msci e la conferma del livello di rischio ‘low’ nell’Esg risk rating di sustainalytics, con un miglioramento di 1,9 punti rispetto alla precedente rilevazione.