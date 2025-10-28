Lagarde a Firenze, visita al mercato di Sant’Ambrogio: “Importante che i prezzi alimentari calino”

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, visita il mercato di Sant’Ambrogio di Firenze alla vigilia della riunione del consiglio direttivo della Bce che si terrà domani, mercoledì, nel capoluogo toscano. Per lei una visita tra gli stand e un saluto agli esercenti. La leader di Francoforte ha approfittato dell’occasione per sottolineare l’importanza che l’inflazione sui beni alimentari diminuisca. “Sì, i prezzi del cibo sono aumentati, ma molto meno di quanto è successo due anni fa, quando sono incrementati velocemente. I prezzi sono aumentati più dell’inflazione media. Abbiamo un’inflazione media del 2% e il prezzo dei beni alimentari è un po’ di più. Dobbiamo assicurarci che il prezzo dei beni alimentari continui ad abbassarsi, perché è importante”, ha detto Lagarde, parlando ai microfoni di RaiNews24, durante la visita.

🇮🇹🇪🇺 Buongiorno Firenze!



I started the day at the vibrant Sant’Ambrogio market, checking out local products and chatting with some friendly faces.



Glad to be here for our @ecb Governing Council meeting, hosted by @bancaditalia. pic.twitter.com/au8Br20G0f — Christine Lagarde (@Lagarde) October 28, 2025

“Mi piacerebbe comprare un po’ di tutto – ha poi detto Lagarde commentando le sue abitudini di spesa – Quando vado al mercato compro frutta, verdure e formaggi. Questi sono i miei acquisti tipici al mercato. Qui c’è tantissima frutta, verdura e formaggi. Ah, ho anche una richiesta da mio marito: vuole che prenda un panettone“.