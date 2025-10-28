Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 28 ottobre 2025

Ultima ora

Lagarde a Firenze, visita al mercato di Sant’Ambrogio: “Importante che i prezzi alimentari calino”

Lagarde a Firenze, visita al mercato di Sant’Ambrogio: “Importante che i prezzi alimentari calino”
Christine Lagarde al Mercato di Sant’Ambrogio a Firenze (screenshot da X)
LaPresse
LaPresse
, ,

La presidente della Bce nel capoluogo toscano prima della riunione del consiglio direttivo di domani

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, visita il mercato di Sant’Ambrogio di Firenze alla vigilia della riunione del consiglio direttivo della Bce che si terrà domani, mercoledì, nel capoluogo toscano. Per lei una visita tra gli stand e un saluto agli esercenti. La leader di Francoforte ha approfittato dell’occasione per sottolineare l’importanza che l’inflazione sui beni alimentari diminuisca. “Sì, i prezzi del cibo sono aumentati, ma molto meno di quanto è successo due anni fa, quando sono incrementati velocemente. I prezzi sono aumentati più dell’inflazione media. Abbiamo un’inflazione media del 2% e il prezzo dei beni alimentari è un po’ di più. Dobbiamo assicurarci che il prezzo dei beni alimentari continui ad abbassarsi, perché è importante”, ha detto Lagarde, parlando ai microfoni di RaiNews24, durante la visita.

Mi piacerebbe comprare un po’ di tutto – ha poi detto Lagarde commentando le sue abitudini di spesa – Quando vado al mercato compro frutta, verdure e formaggi. Questi sono i miei acquisti tipici al mercato. Qui c’è tantissima frutta, verdura e formaggi. Ah, ho anche una richiesta da mio marito: vuole che prenda un panettone“.

© Riproduzione Riservata