Bankitalia: “Il sistema è solido, ora alzare il ritmo di crescita del Pil”

Il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta in occasione della 101esima Giornata mondiale del risparmio parla di banche e Pil, e della buona gestione dei conti pubblici.

Per Bankitalia “il sistema è solido” ed è ora “di innalzare il ritmo di crescita” economica del Paese, oltre la soglia di quello “stentato 1%” di Pil. La pensa così il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta che, in occasione della 101esima Giornata mondiale del risparmio, parla di banche, Pil, e conti pubblici.

Le banche sono solide

”Il sistema bancario italiano è nell’insieme solido, ben patrimonializzato e oggi tra i più redditizi d’Europa – osserva Panetta – i rischi di credito restano limitati, grazie anche alle buone condizioni finanziarie delle imprese. Contribuisce l’ampio utilizzo dei prestiti garantiti dallo Stato, tutt’ora pari a un quarto di quelli alle imprese. I ricavi continuano a crescere, nonostante la discesa dei tassi di interesse, a conferma della capacità degli intermediari di adattarsi e diversificare la propria attività”.

Portare il Pil oltre l’1%

”E’ essenziale innalzare stabilmente il ritmo di crescita dell’economia oltre quell’1% stentato su cui sembriamo esserci assestati – continua Panetta – preparando fin d’ora il terreno per la fase in cui non saranno più disponibili i fondi del Pnrr”.

Bene la gestione dei conti pubblici

Gli sviluppi nella gestione della finanza pubblica – rileva Panetta – ”vanno consolidati, proseguendo con determinazione nella direzione intrapresa. Negli anni recenti l’Italia ha mantenuto una gestione prudente delle finanze pubbliche. Con l’esaurirsi delle misure straordinarie, l’indebitamento netto si è ridotto drasticamente e il saldo primario è tornato positivo. La tenuta dell’economia, la credibilità degli obiettivi di finanza pubblica e la prudenza nella gestione dei conti hanno rafforzato la fiducia nelle prospettive del Paese. La domanda estera di titoli pubblici è tornata su livelli elevati, lo spread è diminuito di circa 100 punti base negli ultimi due anni e anche il giudizio delle principali agenzie di rating è migliorato, nonostante il difficile contesto geopolitico. Vi sono spazi per ulteriori miglioramenti“.