Manovra 2026, nella bozza 137 articoli: rottamazione in 54 rate dal 31 luglio

È di 137 articoli, secondo la bozza che circola in queste ore, la legge di bilancio 2026. Il testo della manovra è stato approvato venerdì dal Consiglio dei ministri e, al suo interno, vengono confermate le misure annunciate nei giorni scorsi: dal taglio dell’Irpef alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Entro il 20 ottobre il testo è atteso alle Camere per l’iter di conversione.

Rottamazione in 54 rate dal 31 luglio

Nella bozza della manovra, si legge che è confermata la rottamazione delle cartelle con pagamento fino a un massimo di 54 rate bimestrali, l’ultima il 31 maggio 2025. Sono comprese le somme dichiarate ma non versate ed escluse quelle richieste a seguito di accertamento. Il pagamento può anche effettuarsi in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026.

A seguito della presentazione della dichiarazione, si legge ancora, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza ;

; sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

in essere alla data di presentazione; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche , fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; non possono essere avviate nuove procedure esecutive ;

; non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate , salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (relativi al ricevere rimborsi fiscali o pagamenti dalla p.a., ndr).

Le altre misure approvate dal Cdm