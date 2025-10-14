Fmi conferma le stime per l’Italia, il Pil a +0,5% nel 2025

Il World economic outlook di ottobre riflette il quadro di luglio e delinea un rallentamento della crescita globale al +3,2% per quest’anno. I rischi arrivano dal contraccolpo dei dazi e dalla possibile bolla dell’intelligenza artificiale.

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) conferma le stime per l’Italia con una crescita del Pil a +0,5% nel 2025. Il World economic outlook di ottobre conferma quindi le stime del quadro di luglio, delineando un rallentamento della crescita del Pil globale al +3,2% nel 2025 e del +3,1% nel 2026.

Stime confermate per l’Italia

Il Pil dell’Italia crescerà dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026. L’Eurozona crescerà rispettivamente dell’1,5% nel 2025 e dell’1,6% nel 2026, con un ritocco al rialzo delle precedenti stime di luglio (+1% per il 2025 e +1,2% per il 2026). Ad aprile la situazione era lievemente peggiore.

Frenata del Pil globale

La crescita globale rallenterà dal 3,3% nel 2024 al 3,2% nel 2025 e al 3,1% nel 2026. Su base trimestrale (dal quarto trimestre al quarto trimestre), la crescita dovrebbe diminuire dal 3,6% nel 2024 al 2,6% nel 2025, per poi recuperare al 3,3% nel 2026. Ai tassi di cambio di mercato, la produzione mondiale dovrebbe crescere del 2,6% sia nel 2025 che nel 2026, rallentando dal 2,8% del 2024. Le previsioni di crescita sono leggermente cambiate rispetto a luglio 2025 – viene spiegato – riflettendo il graduale adattamento alle tensioni commerciali ma sono decisamente inferiori alla media pre-pandemia del 3,7%.

Esaminando la crescita sequenziale dalla seconda metà del 2025 al 2026 si ottiene un quadro più chiaro, eliminando la distorsione causata dall’anticipo nella prima metà del 2025: si prevede che l’economia globale crescerà a un tasso medio annualizzato del 3% in questi sei trimestri, con un rallentamento di 0,6 punti percentuali rispetto al tasso medio del 3,6% del 2024. Anche le previsioni per il 2025-26 sono inferiori, di 0,2 punti percentuali cumulativi, rispetto a quelle formulate di ottobre 2024, prima dei grandi cambiamenti nelle politiche delle principali giurisdizioni.

Il confronto delle previsioni attuali con quelle di aprile 2025 o di luglio 2025 potrebbe oscurare la direzione intrapresa dall’economia mondiale.

Famiglie e imprese hanno anticipato i dazi

L’inaspettata resilienza dell’attività economica e la modesta risposta dell’inflazione riflettono, oltre al fatto che lo shock tariffario si è rivelato inferiore a quanto inizialmente annunciato, una serie di fattori che forniscono un sollievo temporaneo, piuttosto che una forza sottostante dei fondamentali economici. Le famiglie e le imprese hanno anticipato i consumi e gli investimenti in previsione di un aumento dei dazi. Ciò ha dato un impulso temporaneo all’attività globale all’inizio del 2025. I flussi commerciali hanno iniziato ad adeguarsi, con una diversione verso Paesi terzi rilevata dai dati ad alta frequenza. Allo stesso tempo, i ritardi nell’attuazione dei dazi appena annunciati hanno consentito alle imprese di rinviare gli aumenti dei prezzi, in attesa di chiarimenti su quando e di quanto sarebbero aumentati i dazi su determinati beni provenienti da determinati paesi. Anche l’accumulo di scorte e il loro successivo smaltimento, le prevendite, gli ordini sospesi o le merci collocate in depositi doganali e la scarsa frequenza dei prezzi a causa dei contratti a lungo termine hanno rallentato il ritmo di trasferimento dell’aumento dei costi.

Il commercio mondiale registrerà un modesto calo nel quinquennio di riferimento per via dei dazi. Il volume del commercio mondiale dovrebbe crescere più rapidamente nel 2025 ma più lentamente nel 2026. Tra i tre principali contributori al saldo complessivo (Cina, Germania, Stati Uniti), il commercio preventivo in vista delle tariffe previste amplia il deficit degli Stati Uniti e il surplus della Cina, prima di ridursi con il dissolversi del comportamento di anticipazione. La riduzione degli squilibri globali avviene attraverso tre canali principali. Il primo è il cambiamento delle politiche commerciali. Negli Stati Uniti, l’aumento dei costi delle importazioni e la maggiore incertezza frenano gli investimenti, indebolendo la domanda di importazioni. Allo stesso tempo, i dazi sui fattori intermedi fungono da tassa sui produttori statunitensi, aumentando i costi di produzione delle esportazioni di prodotti finali e dei prodotti statunitensi che competono con le importazioni, lasciando ambigui gli effetti netti sul conto corrente.

Inoltre, anche se l’aumento delle entrate tariffarie dovrebbe aumentare il risparmio pubblico, la diminuzione del risparmio privato dovrebbe compensare tale aumento. In secondo luogo, le fluttuazioni dei tassi di cambio costituiscono un ulteriore canale di aggiustamento esterno. Tariffe unilaterali più elevate sarebbero normalmente associate a una valuta più forte per il Paese che applica le tariffe, contribuendo ad assorbire lo shock tariffario. Il recente deprezzamento del dollaro statunitense migliora la competitività dei prezzi all’esportazione e frena i consumi ad alta intensità di importazioni, contribuendo forse a ridurre i deficit esterni degli Stati Uniti. Un dollaro più debole tende anche ad allentare le condizioni finanziarie globali, fornendo una certa domanda globale a breve termine, ma ciò rischia di essere eroso da un’inflazione più elevata negli Stati Uniti rispetto al resto del mondo e dal conseguente aggiustamento del tasso di cambio effettivo reale.

“L’economia mondiale deve affrontare persistenti incertezze commerciali e geopolitiche – si legge nel nuovo bollettino del Fmi – mentre le sfide strutturali continuano a pesare sulla crescita a medio termine. Tuttavia, dopo un breve contraccolpo causato dall’annuncio dei dazi da parte degli Stati Uniti il 2 aprile, i mercati finanziari globali hanno in gran parte ignorato gli shock e le incertezze successivi. I mercati sembrano aver sottovalutato i potenziali effetti dei dazi sulla crescita e sull’inflazione, oltre ad altri potenziali sviluppi negativi, ma sotto una superficie calma, le condizioni stanno cambiando in diverse parti del sistema finanziario, dando origine a vulnerabilità. I rischi per la stabilità finanziaria globale rimangono elevati, secondo gli indicatori di rischi per la crescita dell’Fmi”.

AI riecheggia bolla internet

“L’attuale aumento degli investimenti nell’intelligenza artificiale riecheggia il boom delle dot-com della fine degli anni ’90 – scrive Pierre-Olivier Gourinchas, capo economista e direttore del dipartimento di ricerca del Fmi nell’intervento che accompagna la presentazione del primo capitolo del World economic outlook di ottobre – l’ottimismo sta alimentando gli investimenti tecnologici, aumentando le valutazioni azionarie e stimolando i consumi attraverso le plusvalenze. Ciò potrebbe spingere al rialzo il tasso di interesse reale neutro. Il protrarsi dell’euforia potrebbe richiedere una politica monetaria più restrittiva, proprio come alla fine degli anni ’90. Ma c’è anche un rovescio della medaglia. I mercati potrebbero subire una forte rivalutazione, soprattutto se l’intelligenza artificiale non riuscisse a giustificare le elevate aspettative di profitto. Ciò intaccherebbe la ricchezza e frenerebbe i consumi, con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul sistema finanziario”.

Inflazione globale in calo al 4,2%

L’inflazione globale complessiva dovrebbe scendere al 4,2% nel 2025 e al 3,7% nel 2026. L’andamento è praticamente identico a quello descritto nelle proiezioni precedenti con variazioni tra i diversi Paesi e regioni. Le previsioni sull’inflazione sono state riviste al rialzo in diverse economie rispetto a ottobre 2024. Tra le economie avanzate, i casi più significativi sono quelli del Regno Unito e degli Stati Uniti.