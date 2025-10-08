Accesso Archivi

giovedì 9 ottobre 2025

Banche, Giorgetti: “Chiederemo contributo senza istinto punitivo, Paese lo merita”

Il Ministro delleconomia Giancarlo Giorgetti in audizione davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato per lesame del documento programmatico di finanza pubblica DPFP. Senato a Roma Mercoledì 08 Ottobre 2025.
ll ministro dell’Economia nell’audizione sul Dpfp davanti alle commissione Bilancio di Senato e Camer

“Noi abbiamo intenzione di chiedere alla banche, naturalmente in modo concertato, un contributo che in qualche modo riteniamo di meritare per il sistema Paese, poiché i benefici in termini di rating è andata a beneficio di tutti. Non ci sarà nessun istinto punitivo o velleitario ma la richiesta di contribuire in un momento particolare per il Paese”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo alle domande dei parlamentari nell’audizione sul Dpfp davanti alle commissione Bilancio di Senato e Camera.

