Byd da record, la Yangwang U9 Xtreme vola a 496.22 km/h

Record storico sull’Atp Automotive Testing di Papenburg in Germania. La Yangwang U9 Xtreme di BYD ha raggiunto i 496,22 km/h, diventando l’auto di serie più veloce al mondo. Il pilota tedesco Marc Basseng ha spinto al limite la sportiva biposto cinese, superando i 472,41 km/h del precedente record.

“È fantastico che l’auto di serie più veloce al mondo sia ora elettrica. Questo è un momento di grande orgoglio per tutti noi”, ha commentato Stella Li, vicepresidente Esecutivo di BYD, presente anche lei all’evento. “Abbiamo visto l’opportunità che avevamo, e tutti insieme abbiamo visto la possibilità di raggiungere più di 490 km/h. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra”, ha commentato il tedesco Marc Basseng che ha spinto alla velocità record il bolide made in Byd. “E’ stata una sensazione incredibile perché è qualcosa di unico, completamente nuovo. Nessuno è andato così veloce prima”, ha detto ancora il pilota tedesco, secondo cui c’è il potenziale per andare anche più veloci: “Al momento, penso che siamo davvero soddisfatti di ciò che abbiamo raggiunto”.

In origine conosciuta come U9 Track/Special Edition, la vettura prende ora la denominazione definitiva Yangwang U9 Xtreme, o U9X, basata sull’architettura già usata dalla U9 in Cina ma ampliata con innovazioni chiave. Tra le novità principali: sistema a 1.200V elettrico (rispetto agli 800V precedenti), batteria Blade al litio ferro fosfato con scarica a 30C, quattro motori ultra-veloci fino a 30.000 giri/min per oltre 3.000 CV complessivi, pneumatici semi-slick da pista, sospensioni DiSus-X tarate per resistere alle sollecitazioni estreme in circuito. “Con un motore a combustione interna sarebbe tecnicamente impossibile fare qualcosa del genere. L’elettrico elimina rumore e cambi di carico, permettendomi di concentrarmi solo sulla guida”, ha spiegato Besseng, sottolineando come ci sono le potenzialità per andare più veloci anche se ora c’è grande soddisfazione per i risultati ottenuti e che ora “tocca alle nostre concorrenti”. “Yangwang è un marchio che non riconosce l’impossibile, ed è solo grazie a questa visione del futuro che nasce un’auto come la U9X. Ringrazio ogni membro del team, e in particolare il pilota Marc Basseng per la sua abilità e il contributo tecnico. È straordinario che l’auto di serie più veloce al mondo possa essere elettrica”, ha commentato Stella Li. La U9 Xtreme sarà prodotta in serie limitata a soli 30 esemplari. Il suo nome (Extreme, con la X che segnala l’ignoto) riflette la filosofia Yangwang: spingersi oltre i limiti, esplorare l’innovazione come motivo di piacere e orgoglio. Al momento, ha spiegato, ancora Stella Li senza rivelare il prezzo dei bolide elettrico, sarà destinata ad una clientela selezionata. Con questo record mondiale di velocità, Yangwang e BYD confermano il proprio ruolo nel ridefinire il concetto di hypercar sostenibile: prestazioni estreme, sicurezza, esperienza di guida unica, tutto nel rispetto dell’ambiente.

Stella Li: “Tecnologia per futuro sostenibile”

“Investiamo in questo settore perché questa è sempre una missione per Byd, il sogno Byd: usare la tecnologia, cambiare il mondo, offrire la soluzione per permettere alle persone di muoversi verso un futuro sostenibile”. Lo ha detto Stella Li, vicepresidente Esecutivo di BYD, a Papenburg, in Germania, dove il modello elettrico track edition della Yangwang U9 Xtreme ha ottenuto un record storico raggiungendo i 496,22 km/h. “Vogliamo dimostrare al mondo, usando la tecnologia, che si può offrire un’esperienza emozionante alle persone che amano i veicoli elettrici. A quel punto potranno davvero abbandonare i motori a combustione”, ha spiegato Stella Li, sottolineando l’importanza dell’evoluzione della “ricarica rapida” che consentirà tempi estremamente contenuti per il ‘pieno’ delle e-auto. “Questa tecnologia arriverà per il consumatore, e allora sarà una svolta. Potranno passare all’auto elettrica, e allora potremo davvero offrire una soluzione sostenibile alle nostra città, al nostro pianeta”, ha commentato ancora la senior vice president Byd.