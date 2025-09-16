Google sceglie il Regno Unito, investimenti per 5 miliardi

Le risorse saranno destinate principalmente a data center e intelligenza artificiale.

Google sceglie il Regno Unito, e mette sul tavolo investimenti per 5 miliardi di sterline per data center e intelligenza artificiale.

Il gigante tecnologico Usa ha annunciato oggi l’apertura del suo data center a Waltham Cross, nell’Hertfordshire, nell’ambito di un investimento biennale di 5 miliardi di sterline nel Regno Unito.

Inaugurato oggi dal Cancelliere Rachel Reeves, il data center all’avanguardia contribuirà a soddisfare la crescente domanda di servizi basati sull’intelligenza artificiale di Google, come Google Cloud, Workspace, Search e Maps, che persone, aziende e organizzazioni pubbliche in tutto il Paese utilizzano quotidianamente.

Alla costruzione della struttura hanno lavorato più di 250 aziende, la maggior parte delle quali locali. L’investimento di 5 miliardi di sterline comprende le spese in conto capitale, la ricerca e lo sviluppo e l’ingegneria correlata di Google nei prossimi due anni e include Google DeepMind con la sua ricerca pionieristica nell’intelligenza artificiale nel campo della scienza e della sanità.

Gli investimenti aiuteranno il Regno Unito a sviluppare la sua economia basata sull’intelligenza artificiale e a sbloccare innovazioni in questo campo in tutto il Paese, a rafforzare la sicurezza informatica e a creare opportunità di carriera orientate al futuro per milioni di britannici.

Si prevede che l’investimento di Google creerà 8.250 posti di lavoro all’anno nelle aziende britanniche.

“L’investimento di 5 miliardi di sterline di Google – dichiara Reeves – è un forte voto di fiducia nell’economia britannica e nella forza della nostra partnership con gli Stati Uniti, che creerà posti di lavoro e crescita economica per gli anni a venire. Questo governo sta invertendo decenni di sottoinvestimenti che ci hanno frenato per troppo tempo, riducendo la burocrazia, attuando riforme coraggiose del sistema di pianificazione e investendo in tecnologie migliori per creare posti di lavoro e opportunità migliori. Attraverso il nostro Piano per il cambiamento stiamo costruendo un’economia che funziona per i lavoratori e li ricompensa”.

Con l’annuncio di oggi, Google sta approfondendo le sue radici nel Regno Unito e contribuendo a sostenere il potenziale della Gran Bretagna con l’intelligenza artificiale per aggiungere 400 miliardi di sterline all’economia entro il 2030, migliorando al contempo i servizi sociali essenziali, osserva Ruth Porat, presidente e direttore degli investimenti di Alphabet e Google.

Gli investimenti di Google in infrastrutture tecniche, espansione della capacità energetica e competenze di AI pronte per il mondo del lavoro contribuiranno a garantire che tutti a Broxbourne e in tutto il Regno Unito rimangano all’avanguardia delle opportunità tecnologiche globali. “Abbiamo fondato DeepMind a Londra perché sapevamo che il Regno Unito aveva il potenziale e il talento per diventare un centro globale all’avanguardia nell’AI – Demis Hassabis, co-fondatore e amministratore delegato di Google DeepMind – il Regno Unito vanta una ricca tradizione di eccellenza tecnologica, da Lovelace a Babbage a Turing, quindi è giusto che continuiamo questa tradizione investendo nella prossima ondata di innovazione e scoperte scientifiche nel Regno Unito“.