Luiss Green Mobility: lancio del nuovo servizio di mobilità elettrica con Acea e Renault

Il servizio di mobilità sostenibile targato Luiss Green Mobility festeggia dieci anni e si rinnova con una nuova flotta di veicoli elettrici, grazie alla collaborazione strategica con Acea e Renault Italia. L’iniziativa è pensata per offrire agli studenti, docenti e personale dell’università una soluzione pratica per gli spostamenti tra le sedi e nel tempo libero.

Inaugurazione della nuova flotta di car sharing elettrico

Il taglio del nastro si terrà martedì 16 settembre 2025, alle ore 10:30, presso gli spazi esterni del Campus Luiss in Viale Romania 32. Durante l’evento verrà presentata ufficialmente la nuova flotta destinata al car sharing elettrico, che rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile e a basso impatto ambientale.

I protagonisti dell’evento

All’inaugurazione interverranno figure di rilievo del mondo accademico e industriale:

Rita Carisano , Direttore Generale Luiss;

, Direttore Generale Luiss; Sébastien Guigues , CEO Renault Italia;

, CEO Renault Italia; Fabrizio Palermo , Amministratore Delegato Acea;

, Amministratore Delegato Acea; Enrico Resmini, AD A.Quantum.

Questa collaborazione tra università e grandi aziende del settore automobilistico e energetico sottolinea l’impegno della Luiss nel promuovere soluzioni innovative e sostenibili per la mobilità urbana.