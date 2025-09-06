Nautica, il 21-22 settembre ‘Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous’

Nel giro di cinque anni, M3 Monaco ha reso il Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous una piattaforma internazionale fondamentale per immaginare e realizzare il porto turistico del futuro. Organizzato presso lo Yacht Club de Monaco, con il sostegno della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, l’evento attira investitori, architetti, gestori di porti turistici, produttori e innovatori con un obiettivo comune: accelerare la transizione ambientale e costruire infrastrutture portuali sostenibili, connesse e incentrate sull’uomo.

“La nostra missione è trasformare le idee in azioni concrete e implementare soluzioni sostenibili che servano le comunità e accelerino la transizione verso uno yachting responsabile”, afferma José Marco Casellini, CEO di M3 Monaco. Il movimento è guidato dall’iniziativa ‘Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato’ e sostenuto da partner rinomati tra cui Bombardier, MB92 Group e Italian Yacht Masters.

L’attenzione alle applicazioni pratiche

Quest’anno l’attenzione è rivolta alle applicazioni pratiche. “In cinque anni l’incontro è diventato un laboratorio collettivo in cui porti turistici, architetti e innovatori sviluppano soluzioni concrete. È ora il momento di attuarle, confrontando visioni e prototipi per trasformare in modo sostenibile le strutture portuali a lungo termine”, sottolinea Bernard d’Alessandri, segretario generale dello YCM. Si tratta di un approccio condiviso dai partner dell’evento, per i quali innovazione e sostenibilità non sono solo concetti, ma forze motrici che spingono all’ azione. “Siamo lieti di sostenere questa quinta edizione e di discutere nuove soluzioni innovative con alcuni dei principali leader mondiali nel campo della sostenibilità. Attraverso la collaborazione tra diversi settori industriali possiamo sfruttare soluzioni concrete per costruire collettivamente le basi per un futuro più sostenibile”, afferma Emmanuel Bornand, vicepresidente internazionale di Bombardier. Le discussioni verteranno su tre temi chiave, il primo dei quali è la creazione di destinazioni costiere esclusive che preservino al contempo la natura. Dietro questa equazione si celano innovazione, cultura e scelte relative all’esperienza dei clienti, unite alla responsabilità nei confronti degli ecosistemi, dei metodi di costruzione e della gestione ambientale a lungo termine.

Il secondo tema riguarda i quadri finanziari e normativi per le destinazioni turistiche costiere. Il loro sviluppo richiede modelli economici solidi e sostenibili e la conformità a contesti normativi sempre più esigenti. Comprendere come coordinare investimenti, politiche pubbliche e sostenibilità è fondamentale per realizzare progetti con un futuro.

Il terzo tema è ‘Sfruttare l’analisi dei dati per un funzionamento responsabile dei porti turistici‘. L’analisi in tempo reale aiuta a ottimizzare le operazioni, semplificare l’esperienza dei clienti e sostenere pratiche sostenibili, dal monitoraggio ambientale alla gestione responsabile delle risorse.

Gli eventi di quest’anno

Uno degli eventi salienti di quest’anno è la presentazione promossa dalla SEA Index Superyacht Eco Association dal titolo ‘Costruire insieme i porti turistici del futuro per uno yachting sostenibile’. L’evento metterà in luce il ruolo fondamentale svolto dai porti e dai porti turistici nella transizione ecologica dello yachting. SEA Index annuncerà inoltre una partnership strategica con Pick a Pier, un’azienda che ha impressionato in una precedente edizione dell’evento, in un’alleanza mira a semplificare e accelerare l’integrazione di nuovi porti turistici nella rete SEA Index. Per contribuire a dare slancio a questa iniziativa, ai gestori portuali verrà offerto un workshop con consigli pratici su come accogliere e supportare gli yacht valutati dallo strumento SEA Index. Questa partnership dimostra la capacità di M3 Monaco di stimolare collaborazioni strutturali e rafforzare una rete interconnessa di porti turistici sostenibili. Concetti che sono diventati realtà Tra i progetti che hanno fissato un punto di riferimento dal lancio di questo evento c’è Drones for Yachts (D.Y.), che nel 2022 ha presentato la sua soluzione innovativa di servizi logistici senza emissioni di carbonio, progettata specificamente per il settore marittimo. Da allora, l’azienda ha ottenuto l’autorizzazione a volare a Monaco e ha effettuato i suoi primi voli dal molo Lucciana. “Stiamo gettando le basi per una nuova generazione di logistica efficiente, responsabile e in linea con gli obiettivi di CSR dichiarati nel Principato e in molti altri paesi dell’UNOC”, spiega Pierre Deyris, CEO e fondatore di Drones for Yachts.

Le startup al centro dell’evento

Le startup e le scaleup sono al centro dell’evento e presenteranno le loro soluzioni a giurie composte da investitori, architetti e leader aziendali internazionali. Il loro ruolo non è solo quello di proporre idee, ma anche di fornire soluzioni tecnologiche applicabili, come ad esempio l’iniziativa SMART Dock presentata quest’anno. Questo laboratorio collaborativo si concentra sulla progettazione di una banchina intelligente e modulare che rispetti la biodiversità. Il concorso di architettura amplia questo approccio con il progetto ‘The Frame of Venice’, che esplora la resilienza delle infrastrutture nel contesto unico della laguna veneziana. Anche in questo caso, la sfida va oltre l’esercizio concettuale. Si tratta di conciliare estetica, semplicità e innovazione con materiali responsabili e soluzioni energetiche efficienti, preservando al contempo l’identità di Venezia di fronte all’innalzamento del livello dell’acqua e al turismo eccessivo.

Gli International Smart & Sustainable Marina Awards premiano le azioni e i progetti più eccezionali nelle categorie startup, scaleup, architetti professionisti, studenti di architettura e porti turistici.

Attraverso conferenze, presentazioni, concorsi e iniziative collaborative, il Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous attinge a una narrativa comune: i porti turistici sono in grado di generare valore e attrarre visitatori, pur essendo esemplari nel loro rapporto con l’ambiente. A tutti i livelli, il Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous afferma la sua vocazione a creare uno spazio internazionale in cui ogni innovazione, dai droni logistici all’architettura modulare, contribuisca alla costruzione di porti turistici più sostenibili e resilienti.