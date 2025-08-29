Mfe-Prosieben, Berlino: incontro ministro Cultura con Berlusconi il 2 settembre

Il ministro di Stato tedesco per la Cultura, Wolfram Weimer, incontrerà l’amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi il prossimo 2 settembre a Berlino. Lo ha riferito a LaPresse una portavoce del ministero per la Cultura e i Media tedesco. “L’incontro si svolgerà il 2 settembre”, ha spiegato la portavoce, sottolineando che “saranno presenti solo rappresentanti del ministero tedesco per la Cultura e i Media e i rappresentanti di Mfe”.

L’incontro avviene a due giorni dall’operazione che ha portato Mfe, la holding che controlla Mediaset, alla maggioranza assoluta del media group tedesco ProSiebensat.1, quando i soci-concorrenti di Ppf hanno ceduto la propria quota del 15,68% all’Ops totalitaria lanciata da Cologno Monzese. Una mossa che di fatto ha spianato la strada a Mediaset per la creazione di un polo televisivo paneuropeo, con possibili sinergie su tecnologia e produzioni.