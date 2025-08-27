Pubblica amministrazione, assegni più bassi per le pensioni anticipate degli statali

Assegni più bassi per le pensioni anticipate dei dipendenti pubblici. È il risultato dell’applicazione delle nuove regole di calcolo introdotte con la legge di bilancio del 2024 per le aliquote di rendimento della parte retributiva dell’assegno: infatti, secondo quanto stabilisce il messaggio numero 2491 dell’Inps del 25 agosto 2025, la deroga alle nuove aliquote meno favorevoli e l’utilizzo dei vecchi coefficienti vale solo quando la pensione degli statali scatta perché si è raggiunto automaticamente il limite di età (67 anni) stabilito dalla legge. Negli altri casi, dunque, quando si va in pensione anticipatamente a partire dai 65 anni, si applicano le nuove aliquote.

Chi è interessato dalle nuove aliquote

L’esclusione dalle nuove regole vale per: i dipendenti delle casse indicate dal messaggio dell’Inps (CPDEL, CPS, CPI, CPUG) ; anche chi lavorava in enti pubblici poi diventati privati, ma che ha mantenuto la gestione pensionistica nella cassa originaria ; chi utilizza il cumulo pensionistico con il Fondo lavoratori dipendenti (AGO) , se va in pensione per raggiunti limiti di età.



Dimissioni e casi particolari

Se un lavoratore si dimette dopo aver raggiunto il limite di età (67 anni) ma prima della fine del periodo di trattenimento in servizio , gode comunque del calcolo più favorevole .

ma , gode comunque del . Chi accede alla pensione di vecchiaia dopo aver percepito l’APE sociale (anticipo pensionistico) rientra anche lui nelle regole più favorevoli sul calcolo.

(anticipo pensionistico) rientra anche lui nelle regole più favorevoli sul calcolo. Invece, chi va con pensione anticipata e aveva meno di 15 anni di contributi al 1995, deve applicare le nuove (meno convenienti) aliquote della legge di Bilancio 2024.

Eccezione per i “lavoratori precoci”

Le nuove regole non toccano chi aveva già maturato il diritto alla pensione anticipata “per precoci” entro il 31 dicembre 2023: questi mantengono il vecchio sistema di calcolo.