Giorgio Armani compra “La Capannina di Franceschi” a Forte dei Marmi

Giorgio Armani acquisisce “La Capannina di Franceschi” a Forte dei Marmi, leggendario locale della Versilia. Lo comunica una nota della società.

“Giorgio Armani annuncia di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione de La Capannina di Franceschi srl di Forte dei Marmi, il leggendario locale fondato nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 acquisito e gestito da Gherardo e Carla Guidi”.

La Capannina è simbolo, da quasi un secolo, della mondanità italiana e crocevia di artisti e intellettuali. “Per Giorgio Armani,- prosegue la nota – da sempre legato a Forte dei Marmi, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini – lì negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti – e un tributo alla tradizione italiana. La nuova gestione sarà effettiva a partire dalla stagione estiva 2026″.