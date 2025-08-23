Bce, Lagarde: “Mercato del lavoro europeo è in una forma inaspettatamente buona”

Christine Lagarde sorride. “Il mercato del lavoro europeo ha superato i recenti shock in una forma inaspettatamente buona, favorito da un mix di fattori favorevoli a livello globale e di forza interna. Ma dovremmo essere cauti nel presumere che questa costellazione unica di forze sia destinata a durare. Per citare Tocqueville, non dovremmo aspettarci che copie dei cicli passati ci guidino attraverso quelli originali”, ha detto la presidente della Banca centrale europea al simposio Fed a Jackson Hole, Stati Uniti.

“Comprendendo le fonti della recente resilienza, possiamo essere meglio preparati al prossimo shock, qualunque forma possa assumere”, ha aggiunto Lagarde nel suo intervento. “Anche in politica monetaria, spesso ci rivolgiamo ai cicli passati come guida, aspettandoci che gli schemi familiari si ripetano. Ma questo ciclo si è dimostrato originale in modi sorprendenti. Le principali banche centrali hanno intrapreso il più aggressivo inasprimento della politica monetaria da una generazione all’altra. Inizialmente, c’erano comprensibili preoccupazioni su come un aggiustamento così rapido e sostanziale avrebbe influenzato i mercati del lavoro”.

Lagarde: “Inflazione scesa drasticamente”

“Anche negli Stati Uniti, con il loro mercato del lavoro più flessibile, molti temevano che sarebbe stato necessario un aumento significativo della disoccupazione per riportare l’inflazione sotto controllo. Invece ci troviamo in una situazione molto diversa da quella che molti si aspettavano: sia nell’area dell’euro che negli Stati Uniti, l’inflazione è diminuita drasticamente, a un costo notevolmente basso in termini di occupazione“, ha detto ancora Lagarde.

“L’esperienza europea riflette fattori interni distintivi. Tre caratteristiche hanno plasmato l’andamento del mercato del lavoro. In primo luogo una risposta salariale ritardata all’inflazione, che ha sostenuto un aumento dell’occupazione; in secondo luogo, una riduzione delle ore lavorate, guidata dall’accumulo di manodopera e dal cambiamento delle preferenze. E in terzo luogo, un’espansione dell’offerta di lavoro che ha tenuto il passo con la crescente domanda”.

“L’Europa potrebbe sfuggire all’isteresi della disoccupazione che ha afflitto i cicli passati, ma a costo di un calo della produttività. Tuttavia, questa non è ovviamente l’unica strada possibile. Questa visione si concentra esclusivamente sulle dinamiche del mercato del lavoro e trascura il potenziale dell’automazione e dell’intelligenza artificiale per aumentare la produttività e gli investimenti, che potrebbero essere stimolati anche da una diminuzione della popolazione”, ha sottolineato la numero uno della Bce, riferendosi alla teoria in base alla quale alti tassi di disoccupazione per lunghi periodi creerebbero un innalzamento del tasso naturale di disoccupazione.