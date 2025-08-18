In Ops di Mps su Mediobanca balzo adesioni al 19,4%

Non passa inosservato il fatto che la mossa sia avvenuta quasi con un mese di anticipo rispetto al termine della offerta dell’8 settembre

Nell’ambito della Ops lanciata da Mps sulle azioni ordinarie di Mediobanca, a oggi 18 agosto, sono state presentate 49.513.594 richieste di adesione, come riferito da Borsa italiana. Nel complesso le richieste di adesione si attestano a quota 161.796.619, pari al 19,4168% delle azioni oggetto dell’offerta, o al 19,0470% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione. L’offerta è iniziata il 14 luglio scorso e terminerà l’8 settembre prossimo.

Si tratta di un ulteriore balzo nelle adesioni alla offerta di Mps su Piazzetta Cuccia, dopo quello con cui le adesioni erano già arrivate a oltre il 13% nei giorni scorsi, sotto ferragosto, con uno sprint non passato inosservato agli analisti, rispetto alla situazione risalente alla prima della metà del mese, quando le adesioni erano praticamente nulle. Come non passa inosservato il fatto che la mossa sia avvenuta quasi con un mese di anticipo rispetto al termine della offerta dell’8 settembre, senza attendere un eventuale rilancio della banca senese.