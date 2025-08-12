Decarbonizzazione, opportunità per più di 8 imprese su 10

La decarbonizzazione è ritenuta un’opportunità strategica da più di 8 imprese europee su 10. E’ questo il bilancio contenuto nella terza edizione del ‘Climate transition barometer’, realizzato da Boston consulting group (Bcg) in collaborazione con Argos Wityu.

In un anno il 18% in più

Sullo sfondo dello studio – che ha coinvolto 700 medie imprese attive in cinque Paesi europei (Francia, Germania, Italia, Benelux e, per la prima volta, il Regno Unito) – c’è la consapevolezza che “il clima è sempre più al centro delle strategie di crescita delle medie imprese europee”. Tanto che “l’85% considera oggi la decarbonizzazione un motore di sviluppo, in netto aumento rispetto al 67% del 2024”. Il balzo del 18% in appena un anno – si rileva – segnala “una svolta nella maturità climatica del tessuto imprenditoriale: la sostenibilità non è più un tema di compliance ma un fattore strategico che influenza scelte industriali, investimenti, posizionamento competitivo”.

Transizione ecologica come strategia

I risultati raccontano infatti di “un cambiamento profondo, guidato da un nuovo senso di responsabilità e da dinamiche di mercato sempre più selettive, con l’88% delle imprese che considera oggi la transizione ecologica una priorità strategica per la propria competitività. Non si tratta più di un’istanza marginale o di un esercizio formale, ma di una leva industriale che influenza investimenti, governance, strategia commerciale e posizionamento competitivo”.

“Quando le grandi aziende calcolano le proprie emissioni – afferma Ferrante Benvenuti, managing director e partner di Bcg – le medie imprese rientrano nello Scope 3 e rappresentano il 60% delle emissioni indirette delle grandi aziende. Di conseguenza, svolgono un ruolo cruciale nella decarbonizzazione delle catene del valore”.

Cambiamento per tutti i settori

Il cambiamento coinvolge tutti i settori analizzati, inclusi ambiti come l’agricoltura e l’agroalimentare. In quest’ultimo, la percentuale di imprese che vede nella riduzione delle emissioni di gas serra un’opportunità strategica è passata dal 50% del 2024 all’80% del 2025, a testimonianza di un’evoluzione significativa anche nei comparti più esposti alle sfide operative della transizione. Il 48% delle aziende europee di medie dimensioni ha già avviato investimenti in progetti di decarbonizzazione. L’approccio risulta sempre più sistemico: il 32% delle imprese investe seguendo un Piano strutturato e dispone di roadmap definite, una quota tre volte superiore rispetto al 2023. Anche tra le aziende che non hanno ancora intrapreso azioni concrete, l’intenzione è chiara: il 65% prevede di valutare la propria impronta di carbonio nei prossimi tre anni, a conferma di un impegno in crescita.

Start e stop per investimenti green

Anche le normative ambientali si confermano un fattore cruciale nel determinare le scelte strategiche delle aziende: il 70% degli intervistati ritiene che le policy regolatorie rappresentino uno stimolo essenziale per definire la propria agenda di sostenibilità. Tuttavia, metà delle imprese segnala come ostacolo la complessità delle nuove disposizioni e la loro scarsa chiarezza, che rendono difficile strutturare risposte efficaci. Le barriere finanziarie si confermano il principale freno; il 62% delle aziende individua nei vincoli economici il maggiore ostacolo alla realizzazione di investimenti green. In questo contesto, la distanza tra ambizione e capacità di execution resta un nodo aperto, in particolare nei contesti in cui l’accesso al capitale o la lettura del quadro regolatorio risultano più complessi.