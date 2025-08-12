Banche, l’Italia risponde all’Europa su Golden power

“L’Italia ha presentato le sue osservazioni in risposta alla lettera inviata dalla Commissione Ue il 14 luglio 2025. La Commissione valuterà ora la risposta dell’Italia e i prossimi passi”. Lo riferisce la portavoce della Commissione europea Lea Zuber parlando della questione relativa alla Golden power aperta con l’Ops di UniCredit su Bpm.
“In tale lettera – precisa Zuber – la Commissione ha espresso la sua opinione preliminare secondo cui il decreto adottato dalle autorità italiane in relazione all’acquisizione di Banco Bpm da parte di UniCredit potrebbe violare l’articolo 21 del Regolamento Ue sulle concentrazioni, nonché altre disposizioni del diritto dell’Ue”.
Nel frattempo UniCredit ha ritirato la sua Ops, l’Offerta pubblica di scambio.
“L’Italia ha risposto anche alla lettera della Commissione nell’ambito del dialogo EU Pilot, avviato il primo aprile 2025 in merito alla sua normativa su ‘Golden powers‘, che le consente di intervenire nelle transazioni nel settore finanziario. La Commissione sta attualmente valutando la risposta”.