Oro record dopo i dazi di Trump

Picco del costo dell’oro che tocca i 3.534 dollari l’oncia. Secondo le tabelle, i features hanno raggiunto il massimo almeno nelle ultime 12 settimane, raggiungendo un prezzo elevatissimo.

Complici i dazi di Donald Trump imposti sui lingotti d’oro da un chilo.

Al momento (16.50 ora italiana) è a 3.489 all’oncia, limato leggermente al ribasso dopo il picco a 3.534.

Tra le problematiche per il costo dell’oro ci sono i dazi Usa imposti dal presidente Donald Trump alla Svizzera.

Il rialzo settimanale dell’oro a +0,8%

I prezzi dell’oro sono aumentati venerdì e si avviano a chiudere la settimana in rialzo, dopo l’entrata in vigore dei dazi commerciali imposti dal presidente statunitense Donald Trump, che hanno aumentato l’incertezza economica, scrive Investors.com. Alle 05:05 ET (09:05 GMT), l’oro spot è salito dello 0,1% a 3.397,69 dollari l’oncia, mentre i futures sull’oro COMEX con consegna a dicembre sono aumentati dell’1% a 3.488,32 dollari l’oncia.

Su base settimanale, l’oro spot è in rialzo dello 0,8%, mentre i futures sull’oro sono destinati a segnare un aumento del 2,6%.

Dazi, quanto costa l’imposta ai singoli Paesi

Prima di oggi, quasi tutti i beni importati da qualsiasi Paese negli Stati Uniti erano soggetti a un dazio minimo del 10%. Ora le aliquote variano da Paese a Paese. Ecco a quanto ammontano i nuovi dazi voluti da Trump per i singoli Paesi.