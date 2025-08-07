Sace, ministero dell’Economia nomina nuovo Cda

Per Sace il ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) nomina il nuovo Cda. L’assemblea si è riunita oggi per il Consiglio di amministrazione. Nel nuovo Cda sono stati nominati nella carica di presidente Guglielmo Picchi e in quella di amministratore delegato Michele Pignotti. Leopoldo Facciotti, Barbara Debra Contini, Fabio Pammolli, Silvia Tossini, Davide Bergami, Paola Noce e Cristina Sgubin nominati consiglieri di amministrazione. Il Mef augura buon lavoro ai nuovi componenti e ringrazia gli uscenti per quello svolto, il presidente Filippo Giansante e l’ad Alessandra Ricci.

Sace è il gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal ministero dell’Economia e delle finanze specializzato nel sostegno alla crescita delle imprese italiane attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto dell’export e dell’innovazione che includono garanzie finanziarie, factoring, gestione e protezione dei rischi, servizi di advisory e business matching.

Con una rete di 11 uffici in Italia e 13 nel mondo nei mercati ad alto potenziale per il made in Italy, Sace affianca oggi 60mila imprese, con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a circa 270 miliardi di euro in 200 mercati a livello globale.

L’impegno di Sace per le imprese italiane si rifletterà a fine 2025 in 111 miliardi di euro di investimenti sostenuti, progetti supportati e liquidità garantita, con un incremento annuo atteso del 5%, e un rendimento medio per il Paese sulle risorse allocate nel triennio superiore al 5%.