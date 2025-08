Pier Silvio Berlusconi leader Osservatorio Top Manager Reputation

Per la prima volta un manager di aziende media in testa alla classifica

Un manager dei media al primo posto nella reputazione online in Italia: è la fotografia scattata dall’Osservatorio Top Manager Reputation, che colloca Pier Silvio Berlusconi in vetta alla classifica nazionale aggiornata. Per oltre cinque anni, il primato è stato appannaggio esclusivo di settori tradizionalmente più esposti dal punto di vista finanziario e istituzionale: banche, energia, moda. Stando alle motivazioni si tratta dell’effetto visibile di un progetto industriale preciso: “è l’esito concreto di un’offerta editoriale popolare ma qualitativa, il rilancio del ruolo del broadcasting generalista e una strategia di espansione europea attraverso MFE-MediaForEurope, tra le poche realtà italiane a presidiare con continuità i mercati esteri”.