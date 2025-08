E’ morta Alessandra Balocco, ad del gruppo dolciario

“Balocco SpA, tutti i suoi dipendenti e collaboratori, annunciano con immenso dolore la scomparsa di Alessandra Balocco, Presidente e Amministratore Delegato della Società, avvenuta nella giornata di oggi”. Lo riferisce il gruppo dolciario piemontese con sede a Fossano (Cuneo) in una nota. “Alessandra, 61 anni, alla guida della Società dal 2022, in azienda dagli anni ’90 al fianco del padre Aldo e del fratello Alberto, ha rappresentato per tutta la sua vita una figura di riferimento per l’intero gruppo, contribuendo con totale dedizione, determinazione e competenza alla crescita e al consolidamento dell’azienda in Italia e sui mercati internazionali”, ricorda la società. Il Consiglio di Amministrazione, composto da Ruggero Costamagna, Marco Costamagna, Diletta Balocco, Assunta Pinto e Gianfranco Bessone, Consiglieri di Amministrazione, proseguirà lo sviluppo dell’azienda “seguendo fedelmente l’esempio e le linee guida tracciate da Alessandra”. La Società “esprime la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore e si unisce al lutto della comunità di Fossano e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei. I funerali avverranno in forma riservata”.

La manager era stata coinvolto nel Pandoro- Gate, insieme a Chiara Ferragni, su cui è in corso l’indagine della Procura di Milano. La vicenda riguardava i proventi da devolvere in beneficenza legati a una speciale edizione del dolce natalizio in collaborazione con l’influencer, mentre in realtà le vendite del pandoro non avrebbero avuto alcun impatto sulle donazioni effettuate.