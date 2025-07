Home > Economia > Incentivi auto elettriche, 600 milioni da settembre: come funzionano, chi sono i beneficiari

Incentivi statali pari a 600 milioni di euro da settembre per l’acquisto di 39mila auto elettriche entro il 30 giugno 2026: è l’annuncio del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Per conseguire l’obiettivo dell’acquisto di “almeno 39 mila veicoli a emissione zero al 30 giugno 2026” la misura del Pnrr volta al rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici prevede risorse finanziarie pari complessivamente a circa 600 milioni, ha detto il ministro mercoledì, rispondendo al question time alla Camera.

Chi sono i beneficiari degli incentivi auto elettriche

Tra i soggetti beneficiari degli incentivi, ha spiegato Pichetto Fratin, vi sono:

Sia le persone fisiche residenti in aree urbane funzionali, ossia le città insieme alle relative aree di pendolarismo , per l’acquisto di veicoli privati elettrici della categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al conducente)

residenti in aree urbane funzionali, ossia le , per l’acquisto di della categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al conducente) Sia le microimprese per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici delle categorie N1 e N2 (veicoli commerciali destinati al trasporto di merci, rispettivamente inferiori e superiori a 3,5 tonnellate di peso)

A quanto ammontano gli incentivi

L’importo degli incentivi previsti è pari:

A un massimo di 11mila euro , per i privati con ISEE inferiore o pari a 30 mila euro

, per i privati con ISEE inferiore o pari a 30 mila euro A un massimo di 9 mila euro , per i privati con ISEE compreso tra i 30 e i 40 mila euro

, per i privati con ISEE compreso tra i 30 e i 40 mila euro Per le microimprese, è invece coperto fino al 30% del prezzo di acquisto, con un massimale di 20 mila euro per veicolo nuovo.

A breve il decreto per criteri e modalità

“Al fine di consentire il raggiungimento del target entro i termini indicati, stiamo finalizzando il decreto ministeriale che definirà criteri e modalità di concessione degli incentivi, rendendo possibile l’avvio della misura già dal prossimo mese di settembre. Per facilitare l’accesso, verrà altresì allestita una piattaforma informatica, con cui da un lato i soggetti beneficiari potranno accedere agli incentivi, e dall’altro gli operatori economici potranno offrire veicoli elettrici nuovi, rientranti nelle categorie agevolate”, ha concluso il ministro dell’Ambiente.