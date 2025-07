Home > Economia > Dazi, le notizie in diretta: corsa contro il tempo per un testo condiviso tra Usa e Ue

Dovrebbe essere oggi 31 luglio l’ultimo giorno prima dell’entrata in vigore dei dazi sulle esportazioni negli Stati Uniti: il presidente americano Donald Trump ha detto sul suo social Truth che la scadenza del primo agosto per trovare un accordo non sarà prorogata. Ma dopo la stretta di mano in Scozia tra Ursula von der Leyen e il leader della Casa Bianca, ancora manca un testo condiviso nell’intesa tra Europa e Stati Uniti, ed è corsa contro il tempo. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intanto, ha indicato nello 0,5% del Pil l’impatto delle tariffe sull’economia italiana. Segui tutte le notizie in diretta in questo articolo in aggiornamento.