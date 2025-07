Leonardo acquisisce Iveco Defence: operazione da 1,7 miliardi

Leonardo ha acquisito Iveco Defence, la divisione di Iveco Group specializzata nella produzione di veicoli militari, protetti e blindati, per la difesa e la protezione civile, con un’operazione da 1,7 miliardi di euro. A comunicarlo con una nota è stata la società aerospaziale italiana. “Leonardo ha sottoscritto l’accordo di acquisizione di Iveco Defence, una divisione di Iveco Group, per un controvalore di Euro 1,7 miliardi (enterprise value) che sarà finanziato con la cassa disponibile. Con questa operazione, Leonardo compie un ulteriore passo per il consolidamento della propria posizione di riferimento nel settore della difesa terrestre e rafforza il proprio ruolo di OEM (Original Equipment Manufacturer) integrato, con un portafoglio di soluzioni complete per la difesa e la sicurezza, su piattaforme cingolate e ruotate”, si legge nella nota. L’acquisizione di Iveco Defence – prosegue la nota – consentirà inoltre di aumentare il posizionamento commerciale congiunto, grazie alla complementarità delle reti di vendita e alla possibilità di proporre soluzioni integrate su specifici mercati ad alto potenziale. L’integrazione tra i sistemi elettronici di Leonardo – inclusa una suite completa di sensori per l’elettronica di combattimento e torrette di nuova generazione – e i veicoli di Iveco Defence sarà in grado di garantire la massima efficacia delle soluzioni operative proposte. Le competenze altamente specializzate nei rispettivi verticali di riferimento, unite alla forte capacità logistica e produttiva, favoriranno maggiore efficienza operativa e accelereranno lo sviluppo tecnologico congiunto, creando al contempo anche nuove opportunità di sviluppo ed evoluzione delle competenze professionali e di valorizzazione delle persone. Leonardo verificherà insieme al partner Rheinmetall l’opportunità di valorizzare il perimetro dei veicoli pesanti. Il closing dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2026, subordinato all’approvazione da parte delle autorità regolatorie. Nell’operazione, Leonardo è stata assistita da Morgan Stanley & Co. International Plc in qualità di advisor finanziario e da Bonelli Erede nel ruolo di advisor legale.

Cingolani (ad Leonardo): “Acquisizione finalizzata nelle ultime ore”

L’acquisizione del ramo Difesa di Iveco da parte di Leonardo “è stata finalizzata nelle ultime ore“, aveva annunciato l’ad di Leonardo, Roberto Cingolani, in apertura della presentazione dei conti semestrali di Leonardo.

Cingolani: “Acquisizione Iveco Defence tassello fondamentale”

“L’acquisizione di Iveco Defence è un tassello fondamentale nello sviluppo della nostra strategia di crescita inorganica a supporto della piena attuazione del Piano industriale”, ha aggiunto Cingolani in una nota.

Cingolani: “Acquisizione ci consolida come riferimento”

“L’operazione consolida la nostra posizione di attore di riferimento nel settore della Difesa terrestre europea, mercato caratterizzato da forti prospettive di crescita future“, prosegue ancora l’ad.

Iveco: “Con cessione Defence nasce campione europeo con base italiana”

L’operazione, ha sottolineato Iveco Group in una nota, “darà vita a un campione nazionale nel settore della difesa terrestre a livello europeo, con le dimensioni e le competenze necessarie per competere anche a livello globale“. Inoltre, “permetterà ai dipendenti di IDV e ASTRA di entrare in un’azienda significativamente più grande, che sarà meglio posizionata per investire e competere in un segmento di importanza strategica fondamentale”. Combinando le soluzioni di mobilità e le piattaforme protette di IDV e ASTRA con i sistemi avanzati di Leonardo, prosegue Iveco, “la partnership offrirà una gamma completa di soluzioni per la difesa terrestre per l’Italia, l’Europa e a livello globale”. Si prevede che l’operazione “sia completata entro il 31 marzo 2026, soggetta alle consuete approvazioni regolamentari e al completamento del carve-out. A valle dell’efficacia della vendita, Iveco Group intende distribuire mediante dividendo straordinario ai propri soci i proventi netti dell’operazione, soggetti ad aggiustamenti di chiusura”. Olof Persson, CEO di Iveco Group, ha commentato: “Questo accordo proietta il Business Defence di Iveco Group nella sua giusta di dimensione di partner chiave, al fianco di Leonardo, nella creazione di un leader a livello mondiale nelle attività di difesa terrestre. Le nostre colleghe e i nostri colleghi del Business Defence – che hanno svolto un lavoro straordinario nello sviluppo di questo business, rispondendo alla crescente domanda sia di veicoli per la difesa terrestre, sia delle tecnologie che abbiamo sviluppato – entreranno in un gruppo con le dimensioni e le competenze integrate per competere a tutti i livelli e su tutte le piattaforme, con tutto il potenziale positivo in termini di innovazione e sviluppo continuo“.

Tata Motors acquisisce gruppo Iveco per 3,8 miliardi di euro

Scorporata la divisione difesa, il resto del gruppo Iveco, ha annunciato sempre la società con una nota, sarà acquisito da Tata Motors. Iveco Group e Tata Motors, nel dettaglio, hanno annunciato “di aver raggiunto un accordo per la creazione di un gruppo di veicoli commerciali con la portata, il portafoglio prodotti e la capacità industriale” necessari a diventare “un campione globale” del settore. L’Opa volontaria raccomandata – specifica la nota – sarà effettuata da TML CV Holdings PTE LTD o da una nuova società a responsabilità limitata di diritto olandese, che sarà interamente controllata, direttamente o indirettamente, da Tata Motors. Il completamento dell’offerta è subordinato alla separazione delle attività di difesa di Iveco (di cui è stato oggi annunciata la cessione a Leonardo, con closing previsto entro il primo trimestre 2026). Pertanto, l’offerta pubblica avrà per oggetto tutte le azioni ordinarie emesse del Gruppo Iveco dopo la separazione di tali attività, a un prezzo di 14,1 euro (cum dividendo, escluso qualsiasi dividendo distribuito in relazione alla vendita delle attività di difesa) per azione in contanti, specifica la nota. L’offerta rappresenta un corrispettivo totale di circa 3,8 miliardi di euro per il Gruppo Iveco, escluse le attività di difesa di Iveco e il ricavato netto della separazione delle attività di difesa, dettaglia la nota.