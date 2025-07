Home > Economia > Rakbank, al via servizio di intermediazione criptovalute per clienti retail con Bitpanda

Rakbank lancia un proprio servizio di intermediazione crypto tramite app mobile per i clienti retail, diventando così la prima banca convenzionale negli Emirati Arabi Uniti a offrire servizi di trading di criptovalute. Grazie a questa nuova offerta, i clienti di Rakbank potranno acquistare, vendere e scambiare criptovalute accedendo alla piattaforma di trading crypto di Bitpanda direttamente dall’app di mobile banking della banca. Lo comunicano Rakbank e Bitpanda in una nota. La piattaforma è di proprietà di Bitpanda e gestita dalla stessa, mentre Rakbank ne facilita l’accesso. Tutte le transazioni avverranno in dirham, eliminando così le commissioni per i cambi valuta estera e le perdite da tasso di cambio. Inoltre, le operazioni verranno eseguite direttamente dal conto corrente o di risparmio del cliente presso Rakbank, evitando i passaggi solitamente necessari per trasferire fondi da e verso le piattaforme crypto.

Raheel Ahmed, Group ceo di Rakbank, ha commentato: “Rakbank è sempre stata pioniera nel settore degli asset digitali tra le banche degli Emirati Arabi Uniti, e siamo orgogliosi di essere la prima banca convenzionale nel Paese a offrire un accesso semplice, sicuro e regolamentato a una piattaforma di asset digitali di livello mondiale. Riconosciamo le opportunità che questa soluzione rappresenta per i clienti negli Emirati Arabi, perché crediamo meritino un’esperienza di acquisto, vendita e scambio di criptovalute più efficiente, fluida e completamente in AED. Con questo servizio, disponibile tramite la nostra pluripremiata app digitale e in collaborazione con una piattaforma di trading d’eccellenza, restiamo fedeli alla nostra strategia: essere una banca digitale con un tocco umano”. Lukas Enzersdorfer-Konrad, vice ceo di Bitpanda, ha aggiunto: “La collaborazione con Rakbank rappresenta un momento importante per il settore degli asset digitali nella regione. Insieme dimostriamo che le criptovalute possono essere offerte in modo sicuro, regolamentato e semplice – direttamente da una banca convenzionale e affidabile.Questo è esattamente ciò che dovrebbe rappresentare il futuro della finanza: semplicità, conformità normativa e orientamento alle reali esigenze degli utenti”.