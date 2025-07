Italia-Repubblica Ceca, amb. Marsili: “Cooperazione in settori innovativi”

“Le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Repubblica Ceca sono intense e in crescita. Con uno scambio commerciale complessivo che nel 2024 si avvicina ai 18 miliardi di euro, le relazioni economiche tra Italia e Repubblica Ceca si confermano eccellenti. L’Italia si posiziona stabilmente come sesto partner commerciale della Repubblica Ceca sia per export sia per import, a riprova della solidità dei legami bilaterali. In termini assoluti, l’export italiano verso la Cechia supera quello destinato a economie di rilevanza globale come Brasile, Giappone, India e Canada”. Così Mauro Marsili, Ambasciatore d’Italia a Praga, in una intervista a Relazioni internazionali di Tribuna economica. “La cooperazione si estende oltre i settori tradizionali, rafforzandosi in ambiti ad alto contenuto innovativo quali l’industria aerospaziale, le nanotecnologie, la ricerca scientifica e le infrastrutture – spiega – Particolarmente rilevante è la presenza imprenditoriale italiana in Cechia, con circa 3.000 imprese attive. Numerose anche le imprese ceche operanti in Italia, soprattutto nei settori della green energy, delle tecnologie digitali e dell’aerospazio. Le relazioni bilaterali si valgono del supporto istituzionale dell’Ambasciata che ho l’onore di dirigere, dell’eccellente Camera di Commercio Italo-Ceca, che associa oltre 400 imprese anche di prima grandezza e dell’Agenzia Ice”.

Quanto all’impatto dei dazi americani sugli scambi con l’Italia “non sembrerebbe che, per il momento, il contraccolpo dei dazi imposti dagli Usa sia stato ancora accusato, anche se si attendono dei rallentamenti entro la fine dell’anno. Tale sfasamento temporale si spiega con lo sforzo produttivo profuso dagli agenti economici cechi nei confronti del mercato statunitense poco prima dell’entrata in vigore della nuova politica tariffaria voluta dal Presidente Trump”. Italia e Repubblica Ceca “condividono un impegno comune per una transizione energetica europea maggiormente sicura. Insieme ad altri 14 Stati membri, i due Paesi hanno chiesto alla Commissione Europea di rafforzare i meccanismi di controllo dei prezzi nel nuovo mercato del carbonio per trasporti e riscaldamento, al fine di contenerne l’impatto sociale e mantenere il consenso pubblico. Sul piano energetico, la Repubblica Ceca ha acquisito nuove forniture di petrolio attraverso l’oleodotto Tal, che collega il porto di Trieste alla rete ceca, un risultato che rafforza la cooperazione strategica tra i due Paesi nel quadro delle politiche energetiche dell’Ue”.