Drivalia partner della 46esima edizione del Meeting di Rimini

Drivalia sarà main mobility partner della 46esima edizione del Meeting di Rimini, in programma dal 22 al 27 agosto con il titolo ‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’ (citazione dei cori da ‘La Rocca’ di T.S. Eliot).

“Una partnership strategica – rileva la società leader nel noleggio e nella mobilità parte del gruppo CA Auto Bank – che vedrà Drivalia supportare uno degli eventi culturali più attesi dell’estate, mettendo a disposizione dell’organizzazione una moderna flotta di veicoli per garantire gli spostamenti di ospiti e relatori. La flotta sarà caratterizzata da un’ampia selezione di modelli ibridi ed elettrici del brand partner strategico Byd, tra cui Byd SEAL U DM-i – il super ibrido del Gruppo con un’autonomia che supera i 1.120km – e Byd Dolphin“.

La collaborazione, in linea con la volontà di Drivalia di sostenere iniziative che promuovono la cultura del dialogo e la cooperazione, nasce da un forte allineamento di valori. Il ruolo di main mobility partner del Meeting, che valorizza la partnership con un brand innovativo come Byd, testimonia l’impegno della società del Gruppo CA Auto Bank a favore di una mobilità innovativa e attenta all’ambiente, rafforzando la capacità di costruire un evento sempre più accogliente e proiettato al futuro.

In virtù della partnership Giacomo Carelli, Ceo di CA Auto Bank e Presidente di Drivalia, prenderà parte al convegno ‘Italia hub del Mediterraneo: infrastrutture, innovazione e sostenibilità per i trasporti del futuro’, in programma martedì 26 agosto alle ore 13.00. Il panel, moderato da Emmanuele Forlani, Direttore della Fondazione Meeting, vedrà la partecipazione di Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, Sergio Gianotti, head of Italy public sector di Amazon web services (Aws) ed Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti.