Aerei, oggi sciopero di 4 ore: possibili disagi

Sciopero del trasporto aereo oggi, 26 luglio, per 4 ore: possibili disagi per i viaggiatori dalle 13 alle 17. Lo sciopero riguarda piloti, assistenti di volo e personale di terra. All’interno della sezione ‘Voli garantiti in caso di sciopero’ dell’Enac è disponibile l’elenco che verranno in ogni caso assicurati, tra cui l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero stesso, tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza. Gli scioperi riguardano i lavoratori comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti. La protesta si incrocia con quelle di alcune compagnie.

Uiltrasporti: oggi sciopero 4 ore personale navigante Volotea

“Sciopero di 4 ore oggi per i naviganti Volotea su tutto il territorio nazionale”. Ad annunciarlo la Uiltrasporti che specifica: “Persiste da parte di Volotea un totale disinteresse nel riconoscere i necessari adeguamenti salariali ai propri dipendenti mentre la compagnia celebra risultati sempre più positivi nel territorio italiano”. “I dipendenti di Volotea, in particolare i naviganti – spiega la Uiltrasporti -, si trovano a dover affrontare una vera e propria situazione di povertà retributiva rispetto all’impegno professionale e alla qualità della vita di chi opera nell’ambito del trasporto aereo. La compagnia decide infatti unilateralmente quanto e come pagare i propri dipendenti non avendo mai negoziato un regolare contratto collettivo di lavoro con le rappresentanze dei lavoratori. Segnaliamo inoltre – prosegue la Uiltrasporti – che la Compagnia oggi, per fronteggiare le legittime proteste dei lavoratori, sta mobilitando personale dalle altre basi europee per vanificare lo sciopero dei lavoratori italiani, invece di negoziare un regolare contratto di lavoro con il sindacato. Siamo pronti a continuare la battaglia per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori per il miglioramento delle loro condizioni di vita, e ci dispiace per i disagi che potranno avere i passeggeri, ma se Volotea continuerà a non dare risposte i prossimi scioperi saranno di 24 ore e impatteranno pesantemente sul network della Compagnia spagnola. Continuiamo comunque a essere disponibili – conclude – nel caso la società decidesse di stabilire le corrette relazioni sindacali per il bene dei lavoratori interessati”.