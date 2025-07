Home > Economia > Auto, Byd Sealion 7 è Official Car della nuova edizione di Italia’s Got Talent

Byd, player globale nella mobilità elettrica e nella produzione di veicoli a nuova energia, annuncia la propria partecipazione come Official Car della nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, che debutterà venerdì 5 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia.

Il Suv accompagnerà giudici e conduttori

Nell’ambito della partnership, il Suv sportivo 100% elettrico Sealion 7 accompagnerà i giudici e i conduttori del programma durante le audizioni e per tutta la durata dello show, inclusa la finale in diretta streaming il 31 ottobre, per la prima volta per un programma di intrattenimento su Disney+ in Italia.

A presentare la nuova edizione di Italia’s Got Talent sono i giudici Alessandro Cattelan (per la prima volta giudice di un talent show), Elettra Lamborghini, e gli amatissimi veterani Mara Maionchi e Frank Matano. Alla conduzione tornano Aurora e Fru dei The Jackal, pronti a portare la loro ironia e originalità sul palco.

“Con questa partnership vogliamo portare la nostra visione di mobilità elettrica, innovativa e tecnologica, nel cuore della cultura pop italiana. Sealion 7 è l’espressione perfetta del nostro impegno verso la sostenibilità, senza rinunciare a performance e stile. Italia’s Got Talent è il luogo ideale per raccontare questo nuovo modo di vivere l’auto: tecnologico, responsabile e pieno di energia.” – ha dichiarato Alessandro Grosso, Country Manager di BYD Italia.

La collaborazione con Italia’s Got Talent segna un “nuovo capitolo nel percorso di Byd verso la diffusione della mobilità del futuro, integrando design, tecnologia e intrattenimento in una cornice seguita e amata da milioni di spettatori”, sottolinea la società.

Con Byd Sealion 7, la mobilità elettrica entra da protagonista nel mondo dello spettacolo, offrendo un’esperienza ai massimi livelli in termini di comfort, innovazione e personalità.